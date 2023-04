Asenjo: “Los guadalajareños llevamos demasiado tiempo sufriendo la nefasta gestión sanitaria del PSOE; solo hay una alternativa con Paco Núñez”

La candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha dicho que “el escándalo del ascensor del nuevo Hospital Guadalajara donde ahora no caben las camas de UCI, es uno más de los ejemplos de la desastrosa gestión socialista en sanidad”

jueves 20 de abril de 2023 , 19:27h

“Los guadalajareños llevamos 14 años esperando a que se ponga en marcha la ampliación del Hospital, hace falta un cambio ya que tiene que llegar el próximo 28 de mayo de la mano del Partido Popular y de Paco Núñez”. Así lo ha manifestado hoy la número dos de la candidatura regional del PP por Guadalajara, Itziar Asenjo, en un debate en la televisión local Guada TV Media con el número 1 a la región por el PSOE, Pablo Bellido, sobre la situación de la sanidad en la provincia de Guadalajara, y en concreto del Hospital.



Asenjo ha puesto como ejemplo de la “nefasta gestión socialista de la sanidad” en Guadalajara el último episodio protagonizado por la “falta de previsión” que obligará a gastar 207.000 euros más en la construcción de un nuevo ascensor; pues en los construidos “no caben las camillas medicalizadas para trasladar a enfermos de UCI”. Ante este escándalo que ha puesto a Guadalajara en el punto de mira nacional comparándolo con los trenes de Cantabria que no caben en los túneles, Itziar Asenjo ha pedido a Bellido “humildad y responsabilidad para reconocer el error”, mientras este ha quedado enrocado en que “se trata de una mejora”. “¿Cómo puede decir que es una mejora si inauguraron esta ampliación el pasado mes de septiembre, incluso con los Reyes de España, y aún no está en funcionamiento, a excepción de la zona de urgencias?”, ha recordado la candidata regional incidiendo en que “esto retrasará aún más su puesta en marcha”. Además, Asenjo leyó la justificación de la memoria del Sescam donde se reconoce claramente “la necesidad e insuficiencia de medios y del procedimiento para la contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de instalación de un aparato elevador para mejorar la conexión entre las urgencias y el bloque quirúrgico y la UCI del Hospital General Universitario de Guadalajara”.



“Ustedes han gobernado esta región prácticamente durante toda la Democracia –a excepción de solo 4 años del Partido Popular- y viene aquí a echar la culpa de la situación de la sanidad al Partido Popular? No tiene ningún sentido Sr. Bellido”, ha enfatizado Asenjo resaltando que “ni el Partido Socialista ni usted son de fiar” ha apuntado recordando cuando el propio Bellido “prometió irse si ganaba Pedro Sánchez, y aquí sigue”.



Asenjo: “La realidad es que seguimos sin tener el nuevo Hospital en marcha”



Asenjo, que también es portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, ha puesto sobre la mesa que la realidad “tras ocho años de gobierno socialista de Page es que seguimos sin tener el nuevo hospital en marcha” con el “beneplácito y el silencio del señor Bellido y el señor Rojo”, recordando que “este proyecto fue iniciado con el socialista Barreda que dejó once mensualidades sin pagar a la empresa ejecutora que llevó a la quiebra”



A esta situación, ha dicho Asenjo, “se suman las listas de espera que ponen al Hospital de Guadalajara como el segundo peor de todos los de la región, hay 15.540 personas que están esperando una cirugía, una prueba diagnóstica o una consulta externa; el 5,8% de la provincia está en una lista de espera, y ustedes lo único que hacen es tratar de maquillarlas y hasta el Defensor del Paciente ha solicitado una auditoría”.



“Yo tenía la esperanza de que usted hoy aquí asumiera algún tipo de responsabilidad, pero veo que solo se limita echar la culpa a Cospedal, al Covid o a la guerra de Ucrania y el hartazgo de los guadalajareños con sus promesas crece cada día”, ha finalizado la candidata a la región añadiendo que “frente a esto, solo cabe una alternativa porque ustedes no han estado a la altura, y es la del Partido Popular con Paco Núñez a la cabeza con el compromiso firmado ante notario de recuperar la carrera sanitaria, un plan de choque para las listas de espera, un pacto entre Castilla-La Mancha y Madrid para mejorar la movilidad y recuperar el convenio sanitario, entre otras muchas”.