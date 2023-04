Paco Núñez afirma que derogará la Ley de Agricultura Familiar en su primer Consejo de Gobierno y exige a Page ayudas urgentes contra la sequía en CLM

“Hay agricultores que no pueden esperar dos meses a que yo sea presidente de Castilla-La Mancha, por lo que pido al Gobierno regional que ponga en marcha esas ayudas urgentes para compensar las pérdidas por sequía”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de abril de 2023 , 15:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha mostrado su preocupación por la situación del campo, asolado por una sequía extremadamente grave “por la que el agricultor necesita recibir de manera urgente las compensaciones a las notables pérdidas” al tiempo que ha anunciado la derogación inmediata de la Ley de Agricultura Familiar que abre la puerta a la expropiación de tierras en nuestra región.



Así lo ha manifestado hoy en Cuenca, donde Núñez ha asistido a la clausura de la asamblea anual de ASAJA, en la que ha asegurado que “en poco tiempo, me va a corresponder a mí poner en marcha un plan de ayuda contra la sequía, pero hay agricultores que no pueden esperar dos meses a que yo sea presidente de Castilla-La Mancha y hay que paliar ya, de manera urgente, las pérdidas por la sequía, que es ya el principal problema de nuestro sector primario”.



Asimismo, el presidente del PP-CLM ha insistido en que la actual situación requiere una intervención inmediata del Gobierno, por lo que ha exigido a Page que ponga en marcha esas ayudas económicas ya para compensar las pérdidas, al tiempo que lamentado otros daños que están sufriendo los agricultores como es la invasión de conejos que se come la escasa siembra que hay, y que “el PSOE se niega a declararlo como plaga”.



De igual forma, Paco Núñez ha anticipado que el próximo martes viajará a Bruselas para afrontar las consecuencias de una PAC con tintes ecologistas y que es contraria a los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.



“Estoy igualmente preocupado por la inflación y el aumento de los costes de producción que hacen inviable la rentabilidad de los productos agrarios” ha expresado Núñez, quien de la misma forma ha mostrado su malestar con la la recién aprobada Ley de Agricultura Familiar que abre la puerta a la expropiación de tierras como recoge el artículo 29”.



Por ello, Paco Núñez ha reiterado que “cuando sea presidente de Castilla-La Mancha, derogaré en el primer Consejo de Gobierno esta Ley, e impediremos que la incertidumbre sobre la posibilidad de expropiar una tierra esté sobre la cabeza del agricultor o ganadero de nuestra región”.



“Miles de personas que viven del campo están sufriendo por estas situaciones, y cuando llegue al Gobierno pondré todo mi empeño para que nuestro Medio Rural tenga el lugar que se merece en Castilla-La Mancha” ha concluido Paco Núñez.