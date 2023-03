FACTURAS SIN PAGAR : El PP denuncia que el socialista Alberto Rojo cierra el año 2022 con más de 6 millones de euros de obligaciones pendientes de pago

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, explica que los informes de los técnicos municipales siguen advirtiendo de la inestabilidad presupuestaria a la que ha llevado el gobierno de Rojo al Ayuntamiento de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de marzo de 2023 , 18:44h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto con los informes de los técnicos municipales en la mano, la “inestabilidad presupuestaria” en la que se encuentra el Ayuntamiento fruto de la “imprudente, e incluso en ocasiones negligente” gestión económica del gobierno del socialista Alberto Rojo con sus socios de Ciudadanos.



Tal y como se refleja en los informes, Rojo cerró el ejercicio 2022 con una cifra negativa superior a los 6 millones, o lo que es lo mismo, “cerramos el año habiendo asumido unas obligaciones de pago de 6,8 millones de euros que han sido incapaces de pagar”, ha concretado Carnicero. Literalmente se dice que “… procede concluir una cifra negativa igual a 6.825,492,45 euros, lo que refleja una necesidad de financiación cifrada en este importe y en consecuencia el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”; necesidad de financiación que “se afrontará con los ahorros del Ayuntamiento que se han ido originando en otros años”, ha apuntado Carnicero. “Esta sí es la realidad económica”, ha dicho el portavoz municipal, recordando que “se han cumplido los peores vaticinios que veníamos advirtiendo, por lo que en los próximos años será necesario un plan de ajuste”.



“Lo peor de todo es que este caos económico no le preocupa lo más mínimo al señor Rojo, ni al Partido Socialista, porque como dicen que ‘el dinero no es de nadie’...; prueba de ello es que en el pleno de este viernes vuelven a traer otra modificación presupuestaria de unos 3 millones de euros para la que se vuelve a advertir por parte de los servicios técnicos municipales que está originando e incrementando estabilidad presupuestaria”, ha explicado Jaime Carnicero.



El portavoz del Grupo Popular se ha referido a algunas de las partidas del presupuesto del ejercicio anterior que han sido incapaces de ejecutar como las previsiones de ingreso por plusvalía -impuesto que subieron un 50%- y que “dijeron que iban a recaudar 2 millones de euros y han recaudado 63.619 euros”, o la tasa de inspección de solares “con la que iban a acabar con los solares y de 300.000 euros presupuestados, han liquidado 21.000 euros”; o la tasa de publicidad “con toda la incertidumbre que crearon en los comercios de Guadalajara: que presupuestaron 180.000 euros y solo se han ingresado 44 euros”.



“Cuando se está preocupado en otras cosas, en la publicidad personal o el autobombo, y no en la gestión municipal, ocurre esto; que se les olvida realizar las gestiones oportunas para cobrar al menos lo que han previsto en su presupuesto”, ha lamentado Carnicero quien ha señalado que otro de los grandes compromisos de Rojo fue la modificación de las líneas de autobús y “en cuatro años ha sido incapaz de modificarlas y licitar un contrato; y va a acabar el mandato no sin haberlo adjudicado sino que va a tener graves problemas para poder siquiera licitarlo”. Frente a esto, “las prioridades del señor Rojo son pan y circo”, ha añadido, reparando también en las cantidades pendientes de otras administraciones con el Ayuntamiento de Guadalajara como son “partidas de Smart City que consiguió el gobierno anterior del PP por 204.000 euros, fondos europeos EDUSI por 600.000 euros; fondos de rehabilitación de fondos europeos por 232.000 euros… la Junta de Comunidades de Page y el Gobierno de España de Sánchez son los principales deudores del Ayuntamiento, y no hemos oído a Rojo reclamar nada en cuatro años”.