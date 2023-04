Lola Merino denuncia que “la incompetencia del Gobierno de Page con la viruela ovina y caprina está arruinando a los ganaderos”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales , Lola Merino, se ha reunido en Alcázar de San Juan con ganaderos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de abril de 2023 , 17:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha afirmado que “ la incompetencia del gobierno de Page con la viruela ovina y caprina está arruinando a los ganaderos”.



Así lo ha manifestado en Alcázar de San Juan en rueda de prensa y posterior reunión con ganaderos donde ha señalado que “ el gobierno de Page ya demostró con el coronavirus ser un auténtico experto en no saber gestionar una pandemia, lo ha hecho también con la plaga de conejos y ahora lo hace con la viruela ovina y caprina, porque solo sabe prohibir y cerrar pero no sabe aportar soluciones”.



La portavoz de los populares en las Cortes de Castilla-La Mancha ha recordado que la viruela ovina y caprina estaba erradicada en España desde 1968 “y ha vuelto, nadie ve el final y la situación es desesperante para los ganaderos “.



Igualmente ha hecho referencia a que la viruela ovina comenzó en septiembre en Andalucía y en Castilla-La Mancha, en un municipio de Cuenca, y que mientras que Andalucía consiguió controlar y erradicar la epidemia de la viruela ovina y caprina en 3 meses, aquí llevamos 7 meses con la manifiesta incompetencia del gobierno de Page en la gestión de esta epidemia que ya ha supuesto el sacrificio de más de 50.000 animales y no vemos el final “.



“Empezaron mal y siguen peor” ha lamentado , denunciando que “ desde el primer foco, desde la Junta infravaloraron el riesgo, lo ocultaron y no le dieron importancia y ya llevamos 16 focos en Castilla-La Mancha y parece que no ha terminado”.



Lola Merino ha asegurado que “ cada día que pasa, crece la preocupación y la desesperación de nuestros ganaderos, y muchos de ellos ya lo han perdido todo, su trabajo, su cabaña ganadera, sus queserías y el tesoro genético de nuestra raza manchega “.



Las medidas a aplicar están escritas y claramente definidas



La portavoz del PP en el Parlamento Regional ha aseverado que “ las medidas a aplicar para atajar la viruela ovina y caprina están escritas y definidas de forma muy clara, por lo que está claro que el gobierno de Page o no las está aplicando, o si lo está haciendo, lo está haciendo muy mal “.



“La prueba irrefutable, ha subrayado, es que se saltó de una provincia a otra, de Cuenca a Ciudad Real, provincia esta en la que en los 2 últimos meses se han detectado cuatro focos y se han sacrificado miles de animales”.



Lola Merino ha aseverado que “ el consejero de Agricultura presume de haber hecho todo perfectamente y se queda tan a gusto, pero la realidad es que tras siete meses seguimos peor, lo que está ocasionando la ruina a los ganaderos: el no poder llevar los corderos a cebaderos está ocasionando grandes pérdidas en alimentación, están vendiendo los corderos a precios irrisorios, se está perdiendo el tesoro genético de nuestra raza manchega, están pagando altos costes en el transporte y sin ayudas para paliar el desastre que ellos mismos han provocado “.



Ha concluido que “ Page y el consejero de Agricultura están tapando su incompetencia tratando de engañar a los ganaderos con las ayudas por la guerra de Ucrania, cuando esas ayudas van destinadas a paliar la subida de los costes de producción por la guerra de Ucrania pero no a ayudar a los ganaderos ante la ruina que les está ocasionando el gobierno de Page por su incompetencia para gestionar la viruela ovina y caprina “.