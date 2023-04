Asenjo: “El PSOE tiene que dejar ya de mentir: su mala gestión ha provocado que las camas de UCI y los equipos médicos no entren en los ascensores del Hospital”

Asenjo reclama al secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, “que deje de mentir” y le invita a ir al Hospital a “contarle al personal sanitario en persona la realidad que está negando”

martes 11 de abril de 2023 , 14:00h

La portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha exigido al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, al secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido y al presidente de la Junta, Emiliano García-Page “que dejen de mentir a los ciudadanos” en relación con la sanidad de Guadalajara. Asenjo ha mostrado su indignación ante el último escándalo relacionado con las obras de la ampliación del Hospital cuya memoria justificativa reconoce “la necesidad e insuficiencia de medios y del procedimiento para la contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de instalación de un aparato elevador para mejorar la conexión entre las urgencias y el bloque quirúrgico y la UCI del Hospital General Universitario de Guadalajara”.



Por ello, se reconoce que el Sescam necesita invertir ahora 207.000 euros ante “este error mayúsculo que ya había sido advertido hace tiempo por el personal del propio Hospital”. Es decir, que “inauguraron la ampliación del Hospital, incluso con los Reyes de España, con unos ascensores para poder conectar las urgencias con la UCI y el bloque quirúrgico donde no caben las camas de UCI” y “tras ocho años de gobierno socialista de Page seguimos sin tener el nuevo hospital en marcha” con el “beneplácito y el silencio del señor Bellido y el señor Rojo”. Asenjo ha recordado también que este proyecto fue iniciado con el socialista Barreda que dejó once mensualidades sin pagar a la empresa ejecutora que llevó a la quiebra. “Y, para colmo, el señor Bellido continúa en el día de hoy negando la realidad”, ha dicho Asenjo quien ha invitado a Bellido a ir al Hospital y a “contarles en persona todas sus mentiras al personal sanitario”.



Ante este cúmulo de despropósitos, la portavoz del Comité de Campaña ha pedido a los dirigentes socialistas “que dejen de anteponer sus intereses personales y partidistas a los intereses de los ciudadanos de nuestra ciudad y nuestra provincia”.



“De los creadores de la chapuza del Gobierno de Sánchez con los trenes que no cabían en los túneles en Cantabria, llega ahora la chapuza de Page con las camas de UCI que no caben en los ascensores del Hospital de Guadalajara”, ha comparado Itziar Asenjo insistiendo en que “las camillas que trasladan a pacientes críticos no entran en los ascensores del nuevo hospital, estas camillas tienen que estar equipadas con monitores, suero, bombas de oxígeno, y por tanto no entran y mucho menos el equipo médico que debe acompañar al paciente que se encuentra en estado crítico, lo que conllevaría al tratarse de pacientes que necesitan asistencia médica vital, que al no encontrarse el equipo médico con él, podría suponer incluso el fallecimiento del mismo”.



Asenjo: “Lejos de pedir perdón, los dirigentes socialistas continúan tratando de mentir”



El problema ahora, ha continuado Asenjo, es que “esta nueva chapuza nos toca solventarla a los ciudadanos que sufrimos la mala planificación y la mala gestión del gobierno socialista”. Además, “lejos de pedir perdón por esta mala gestión donde se reconoce que la puesta en marcha de la ampliación depende del elevador que a su vez requiere un proyecto y una instalación, los dirigentes socialistas niegan la mayor”. En este sentido, se ha referido a la publicación de un tuit del delegado de la Junta Eusebio Robles donde aparece una cama que sí entra en el ascensor, “pero lógicamente no nos referimos a este tipo de camas normales que sí caben, sino a las camillas de UCI que no caben”. “Nos tratan de mentir a todos y esto es un despropósito”, ha manifestado.



También han mentido en la contestación de preguntas realizadas por el Partido Popular en las Cortes y, en concreto, a la realizada con fecha 28 de abril de 2022, por nuestra candidata a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, en su condición de diputada regional, donde preguntaba “si se estaba realizando algún tipo de modificación en las obras de ampliación proyectadas con respecto a las ya realizadas, obteniendo como respuesta que se habían actualizado algunos espacios para un mejor desarrollo del servicio asistencial, que no retrasarían la puesta en marcha del edificio, y por tanto mintiéndonos nuevamente como acostumbran”.



A este respecto, la portavoz del Comité de Campaña se ha referido a las declaraciones del señor Bellido que decía que le parecía “una falta de respeto las críticas de Paco Núñez y Carolina Agudo durante la Semana Santa en relación a las listas de espera sanitarias”; a lo que Asenjo ha manifestado que “por desgracia, los enfermos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, también lo han estado durante la Semana Santa, y es su obligación al igual que la de Page trabajar sin descanso para resolver los problemas de la sanidad de nuestra región, en Semana Santa y cuando haga falta”.



Por último, ha recordado que los socialistas “ya nos mintieron y siguen haciéndolo con las listas de espera, pero la realidad es que Castilla-La Mancha es la región con peores tiempos en listas de espera sanitarias del país, según datos del propio Ministerio de Sanidad” y ha reclamado que “dejan de jugar con nuestra salud y se pongan a trabajar sin mentir y sin tratar de manipular los datos y la realidad”.