La Universidad Complutense de Madrid denuncia haber sufrido un ataque informático que ha podido afectar a los datos personales de sus alumnos

viernes 10 de mayo de 2024 , 20:06h

La Universidad Complutense ha sufrido un ataque informático en la aplicación que gestiona las prácticas en empresas y puede haber comprometido los datos personales de sus alumnos, según ha confirmado el centro este viernes.



La institución académica ha presentado una denuncia en la Policía, en la Agencia Española de Protección de Datos y se ha abierto un incidente en el Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCNCERT), que es el responsable de la ciberseguridad de la administración pública, precisan en un comunicado.



En cuanto se tuvo noticia del ataque, se reforzó la seguridad y la Universidad está trabajando con expertos en seguridad cibernética y las autoridades competentes para abordar la situación y garantizar que se toman todas las medidas necesarias para proteger la información de sus usuarios.



La institución académica lamenta lo ocurrido y asegura que está haciendo todo lo posible para conocer el alcance de esta filtración, incluida la naturaleza de la información comprometida y la cantidad de usuarios afectados, y mitigar cualquier impacto potencial.



En la nota, la Universidad Complutense precisa que no están afectados todos los datos existentes en la aplicación que gestiona las prácticas de los estudiantes en empresas y que no se han filtrado contraseñas de ningún tipo.



No obstante, por seguridad, han aconsejado a la comunidad universitaria la modificación de todas sus contraseñas.



La institución se compromete a mantener informada a la comunidad universitaria a medida que avance la investigación, a través de una página de afectados.



La Universidad ya ha presentado una denuncia en la Policía Nacional.