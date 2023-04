Gascón recuerda a Page que en CLM la confluencia ha unido a la izquierda en la región para entrar en un gobierno de coalición

Unidas Podemos manifiesta en respuesta a las últimas declaraciones de Page que “es el único espacio de izquierdas en la región en las elecciones” y le pide “atacar al PP en lugar de a la izquierda y a su propio partido”.

martes 11 de abril de 2023 , 17:10h

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, ha respondido a las últimas declaraciones de Page sobre las negociaciones de unidad de Sumar y Podemos a nivel estatal y su reflejo en Castilla-La Mancha recordándole que “Unidas Podemos ha logrado un acuerdo de unidad progresista de cara al 28 de mayo, lo que demuestra el compromiso y la unión de la izquierda que estoy seguro que se verá reflejado de cara a las generales también”.



El candidato progresista recuerda que “la unión de los partidos de la izquierda deja claro que lo único que puede cambiar la situación de recortes y precariedad que vivimos en Castilla-La Mancha es la unidad, y por ello desde Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde llegamos a un férreo acuerdo, porque queremos el bienestar de los castellanomanchegos y las castellanomanchegas, queremos una región en la que el estado del bienestar sea un hecho frente al desmantelamiento de los servicios públicos por parte del gobierno de derechas de Page”.



El candidato a la presidencia manifiesta que “Page quiere confundir puesto que sabe que Sumar no se presenta en estas elecciones” y que “lo único que hace con sus palabras es dejar claro que tiene miedo de que la gente apoye a Unidas Podemos en mayo porque está cansada de que él haga políticas de derechas que solo benefician a unos pocos”. Gascón asegura que “Unidas Podemos puede y podrá velar por los derechos de todas y de todas, y hacer que Castilla-La Mancha deje de estar a la cola de España como ha pasado mientras han gobernado Cospedal, el PP y Page, que son exactamente lo mismo en Castilla-La Mancha”. Por último, ha solicitado al presidente de la región que “ataque al PP en lugar de hacerlo todos los días a su propio partido, a Pedro Sánchez y a Unidas Podemos, puesto que lo que necesitamos es un acuerdo de gobierno progresista para evitar un gobierno de derechas como el que proponemos desde la confluencia”.



La presentación de Sumar contó con miembros de Unidas Podemos



Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en CLM, Juan Ramón Crespo, recuerda a la ciudadanía que “al acto de presentación de Sumar asistieron personas y partidos, como la propia Izquierda Unida, Verdes-Equo y Alianza Verde, que en Castilla-La Mancha forman parte de Unidas Podemos”, y que por lo tanto lo que está haciendo Page “es tratar de confundir a la gente porque es consciente de que Unidas Podemos va a ser fundamental para constituir un gobierno”. Crespo ratifica que “Page tiene miedo y por eso intenta atacar a la izquierda, además de que con sus hechos y sus palabras deja claro que prefiere a la derecha al igual que le pasó en su momento a Susana Díaz en Andalucía”.



Desde Unidas Podemos avalan que “somos nosotros y nosotras los que hemos demostrado que realmente nos interesa solucionar los problemas de la gente, que en nuestra región queremos que exista una buena calidad de vida y apostar por los jóvenes, para que puedan trabajar aquí con unas condiciones dignas y no se tengan que ir fuera a buscarse la vida”. “Somos los únicos y las únicas que defendemos las políticas de izquierdas en la región, los que se mueven por los intereses de todos y no solo de unos pocos”, concluyen desde Unidas Podemos.