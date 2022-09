Núñez advierte que Page "se ha quedado solo, al lado de Sánchez" en la subida generalizada de impuestos mientras que Europa y comunidades los están bajando

domingo 25 de septiembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido hoy que Sánchez “se ha quedado solo” al lado de Sánchez en la subida generalizada de impuestos. “Hoy Page se ha quedado más solo que nunca, ya que, solo Page y Sánchez siguen defendiendo en España y en Europa una subida de impuestos”.



Así se ha pronunciado Núñez, -en Talavera-, con motivo del Día del Afiliado del Partido Popular, donde ha recordado que el Reino Unido ha decidido bajar los impuestos, así como Alemania, Francia y comunidades de nuestro país como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia o Murcia, y también regiones gobernadas por el PSOE como la Comunidad Valenciana o el País Vasco con el apoyo de los socialistas.



De esta manera, ha señalado que Page está pidiendo hoy una Armonización Fiscal que es lo mismo que decir que quiere que se suban los impuestos a todos los españoles. Y, - ha indicado-, lo siguiente será que Sánchez pida también una Armonización Fiscal para toda Europa y así “seguirán caminando en paralelo”.



“Verán como Sánchez, -pide muy pronto-, que haya una Armonización Fiscal en Europa, a pesar de que países europeos están aplicando una bajada de impuestos, tal y como Page ha pedido aquí en España”.



Así mismo, ha asegurado, que mientras Page está absolutamente alejado de la realidad de Castilla-La Mancha, el PP está absolutamente apegado a los problemas de los castellanomanchegos buscando soluciones.



“A los castellanomanchegos nos gusta que, quien tiene responsabilidades de Gobierno les escuche, que sepa cuáles son esos problemas y los conozca de primera mano, y no nos gusta que haya alguien alejado desde la frialdad de su Palacio que quiera tomar decisiones sin saber si realmente son las que necesitamos los ciudadanos”, ha indicado.



Dice alto y claro a Page que el PP no va a permitir que se sigan subiendo impuestos



Así mismo, Núñez ha avisado que el PP “no va a permitir” que se sigan subiendo impuestos, ya que, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, de la mano de los castellanomanchegos, vamos a seguir trabajando para que nuestra región tenga menos impuestos.



El presidente del PP-CLM ha insistido que va a seguir proponiéndole a Page una bajada generalizada de impuestos que comienza por la bajada del IRPF, así como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.



Sin embargo, ha señalado que es “fundamental” que, para ello, “Page me reciba” y conteste a mi carta, y que escuche el razonamiento por el cual se puede bajar el IRPF en Castilla-La Mancha y que escuche por qué podemos pedir al Gobierno de España que elimine de manera temporal y transitoria el Impuesto de Hidrocarburos para que baje el precio de la gasolina y el gasoil.



“Es fundamental que el socialismo sea sensible, ya que, toda Europa baja impuestos, media España baja impuestos y solo Sánchez, los comunistas de Podemos y Page siguen hablando de subir impuestos”.



Por eso, ha señalado que “no se lo vamos a seguir permitiendo a Page” porque Castilla-La Mancha no va a ser una “tierra de segunda” y los castellanomanchegos no vamos a ser españoles de “segunda división”.



“Merecemos un Gobierno sensible que atienda a nuestros problemas y con la inflación más alta del país hace falta una bajada de impuestos urgente para que haya una compensación fiscal que nos permita al conjunto de los castellanomanchegos ganar poder adquisitivo”.



Por último, ha pedido a Page que se aleje de su “abrazo a Sánchez y a Podemos” en el que ha encontrado una espiral de subida de impuestos que perjudica a Castilla-La Mancha y a España.