Merino dice que Page olvida que esta defensa “no es solo ecologismo” y que en C-LM hay personas que reclaman agua

sábado 21 de enero de 2023 , 10:37h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha señalado este viernes que el presidente regional, Emiliano García-Page, “olvida que la defensa del agua no es solo ecologismo”, y que en la Comunidad Autónoma hay “personas” que reclaman agua.



Así se ha mostrado la dirigente ‘popular’, tras las declaraciones de Emiliano García-Page, indicando que, después de 40 años de gobiernos socialistas, “han sido incapaces de defender y aportar un solo hectómetro cúbico de agua para esta tierra, y lo único que han hecho con el agua es utilizarla para la confrontación”.



En este sentido, Merino ha indicado que ya se firmó hace dos años un Pacto Regional por el Agua, promovido por el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, que García-Page “ha incumplido y no se ha atrevido a llevar a Moncloa ante Sánchez, para dar a conocer la postura que tiene nuestra región en materia de agua”.



En un comunicado, la portavoz regional ha asegurado que García-Page no ha conseguido ni una sola gota de agua más para los agricultores y ganaderos de la región, que ven como cada vez tienen menos agua, la regularización de los pozos prioritarios se sigue sin llevar a cabo y los problemas siguen sin resolverse.



En cambio, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha sí ven como tienen más sanciones por parte de un Gobierno de García-Page que está “acabado” y que solo se dedica a hacer propaganda y a hacer anuncios que luego ni ellos mismos son capaces de cumplir.



Por ello, Merino ha insistido en la necesidad de que el presidente regional se ponga a trabajar, deje la confrontación y atienda, de una vez por todas, las necesidades que demandan los castellanomanchegos “para que nuestra tierra tenga un futuro prometedor”.