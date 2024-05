El Defensor del Pueblo solicita al alcalde socialista de Brihuega la “remisión urgente” de la información que lleva pidiendo el PP desde diciembre

Los concejales del PP quieren saber “dónde está el dinero que el Ayuntamiento recauda en concepto de las entradas a los monumentos de la localidad”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 10 de mayo de 2024 , 19:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Brihuega, Noelia Corral, ha denunciado la “opacidad” con la que el alcalde socialista Luis Viejo continúa gobernando el consistorio briocense. Son ya muy numerosas las peticiones de documentación que, desde el mes de diciembre, lleva esperando contestación el Grupo Popular sin éxito hasta la fecha. Y es que, según Corral, “el gobierno socialista hace caso omiso a su responsabilidad, no sabemos con qué propósito”.



En concreto, desde el Grupo Popular han solicitado en reiteradas ocasiones documentación acerca de la nueva fuente ubicada en el prado de Santa María, incluyendo el informe de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes; también por el acceso al expediente del Pacto adicional sobre la situación jurídica de una parte de terreno de los Jardines de la Real Fábrica de Paños de Carlos III; y, por otro lado, el extracto completo de las entradas vendidas por la web y partida económica en la que se han recogido desde su puesta en marcha (al menos desde 2021). Estas solicitudes de información han sido presentadas por registro para tener acceso a los expedientes pero “la falta de transparencia en la gestión de Luis Viejo es ya una de sus señas de identidad torpedeando nuestra labor de oposición”.



La portavoz popular ha recordado cómo en la legislatura anterior se vieron obligados a acudir en varias ocasione al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que procedió a admitir sus escritos. Finalmente, acudieron al Defensor del Pueblo que, precisamente esta semana, y” ante la tardanza en recibir la información” que el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento de Brihuega, “hemos recibido otro escrito por el que se nos dice que se le ha vuelto a requerir la remisión urgente de la misma”. Es decir, “que ni siquiera tiene respeto por una institución como el Defensor del Pueblo al que tampoco está aportando la documentación que se le pide”, ha dicho Noelia Corral, lamentando que “Brihuega tenga que sufrir esta forma tan poco transparente de gobernar”.



Por ello, desde el Partido Popular han pedido al alcalde Luis Viejo “que sea leal a las instituciones y responsable con el cargo que ocupa, y aporte toda la documentación si es que no tiene nada que ocultar”.



Dónde está el dinero de la venta de las entradas a los monumentos



Respecto a la información solicitada por la venta de entradas para los monumentos, la portavoz del Grupo Popular ha informado que también se preguntó sobre este asunto en el Pleno de diciembre a lo que el equipo de gobierno reconoció su “ignorancia sobre estas ventas, siendo la propia página web del Ayuntamiento quien redirecciona a Castillos y Palacios para realizar la compra”. “Es más”, añade Corral, “les causa risa en ese momento enterarse por nosotros y, tras nuestra petición, se comprometen, tal y como establecen las normativas, a entregarnos toda la información en el siguiente pleno. Pero no ha sido así”.



“Esa actitud, que nos parece muy grave, lo único que nos hace es sembrar dudas sobre cuánto y dónde ha ido a parar ese dinero de los brihuegos”, ha dicho Corral.



Por último, y sobre el Pacto adicional de los jardines, en el pleno de diciembre, ha manifestado la portavoz, “ya conocíamos que la Audiencia Provincial condenaba al Ayuntamiento sobre ese trozo del jardín, por ello preguntamos cómo podía repercutir la pérdida de esa parte respecto al convenio que tenemos con Alcarria Termal; a lo que el alcalde nos aseguró que no había ningún problema, pues existía un pacto firmado entre Alcarria Termal y el propio alcalde”. “Pero en el pleno de abril se lleva a cabo el primer paso para realizar una expropiación forzosa de esa parte de jardín”, ha informado Corral, por ello nos preguntamos “Qué recoge ese Pacto en el que el alcalde aseguraba que estaba la solución si se llegaba a dar esta situación, y por qué no se nos permite el acceso a dicho expediente”.