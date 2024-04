Los informes de Intervención confirman la difícil situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara, sin ahorros, con déficit real y un "agujero de 20 millones de euros"

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha abordado la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2023 y el informe anual de Intervención “que confirman el agujero de 20 millones de euros desde el punto de vista presupuestario”.

viernes 26 de abril de 2024 , 20:30h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado hoy sesión plenaria de carácter ordinario, donde la situación económica municipal ha copado una buena parte del debate con la dación de cuentas tanto del informe anual sobre resoluciones adoptadas relacionadas con los reparos de la Intervención Municipal y anomalías en materia de ingresos, como de la Liquidación del Presupuesto de 2023.



El concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, ha explicado la situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara que refleja la Liquidación, “una verdad que solo tiene un camino y demuestra que el agujero de 20 millones de euros en el Ayuntamiento de Guadalajara es un agujero real, y que seguir la senda del señor Rojo nos llevaría a no poder prestar los servicios a los ciudadanos de Guadalajara”.



Esteban, ha señalado que, lo mires por donde lo mires “todos los análisis llevan a las mismas conclusiones: un socavón de más de 20 millones de euros, estrictamente desde el punto de vista presupuestario”.



Así, en el resultado económico de 2023, el concejal explicaba que la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales asciende a menos -10.758.189, “lo que significa que esa cantidad es la capacidad económica que ha perdido el Ayuntamiento en un solo ejercicio”, ha destacado el concejal de Hacienda, “con el drama añadido de que el resultado del ejercicio 2022, por primera vez después de 20 años fue negativo, tal como afirma el interventor, con menos - 8.554.810,26 euros”.



“En solo dos ejercicios, el señor Rojo y el anterior gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, generaron un agujero en las cuentas de cerca de 20 millones de euros, para ser exactos,19,3 millones de euros”, ha subrayado Esteban, “y no lo dice este concejal, sino que lo dice en los dos informes de liquidación de presupuesto”, ha añadido Esteban.



Analizando las cuentas desde el parámetro del superávit o déficit presupuestario, Esteban ha recordado que el presupuesto de 2021 tuvo un superávit de 6.454.444 euros, mientras que el déficit de 2023 es de casi 8 millones euros, “que si se ajustara con los ingresos que no se van a producir de 2 millones de euros anuales, son también entre 19 y 20 millones de euros menos, en términos de estabilidad presupuestaria”.



Igual ocurre con el análisis del remanente de tesorería, donde Esteban ha destacado que en 2021 fue de 18.827.463 euros; “mientras que, en 2023, aunque la liquidación apunta un remanente 4,6 millones de euros, los informes de intervención advierten que hay 4,2 millones de euros de obligaciones de 2023 no reconocidas, ingresos que hay que devolver, y el reconocimiento a Guadalagua de 639.000 euros. Con todo esto estaríamos en un remanente de tesorería negativo de -460.000 euros, lo dice el interventor en su informe y el titular del órgano de gestión presupuestaria, en el suyo. De nuevo, el agujero es de cerca de 20 millones de euros”.



“El Ayuntamiento de Guadalajara, que se encontraba entre los más saneados de España en el año 2019, vive ahora este drama, con dificultades económicas, porque el señor Rojo, en solo dos ejercicios, le ha hecho un agujero de casi 20 millones de euros en su capacidad de financiación y en su capacidad económica, estrictamente desde el punto de vista presupuestario”, ha resumido Esteban, para añadir que “partimos de esta situación, pero además hay que seguir asumiendo revisiones de precios, sentencias pendientes de ejecutar y pagar, y nuevas licitaciones de servicios al alza que el anterior equipo de gobierno abdicó de ponerlas en marcha”.



“La Guadalajara viva de Rojo no era tal, y mintieron; mientras se lo gastaban todo en fiesta y pandereta”, ha espetado Esteban, “y lo que ocurre ahora es que lo pagamos todos y el Ayuntamiento de Guadalajara no tiene ahorros porque alguien pensó que el mundo acababa con las elecciones e hizo una gestión irresponsable”, ha concluido el concejal



Antes de comenzar este debate en el Pleno, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha dado lectura, como viene siendo habitual, a las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género y también de menores, con los recientes casos de una mujer de 43 años asesinada en Málaga y de una mujer de 42 años y sus dos hijos menores asesinados el 9 de abril en la provincia de Barcelona. Con los datos actualizados, el balance actual asciende a 10 mujeres asesinadas por violencia de género en 2024 y 1.254 desde 2023, así como 7 menores asesinados en 2024 y 60 desde 2013. El número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende a 8 en 2024 y 443 desde 2013.



Aprobado por unanimidad el Reglamento de Teletrabajo



En otro punto del orden del día el Pleno municipal ha aprobado por unanimidad el Reglamento regulador del trabajo a distancia del personal del Ayuntamiento de Guadalajara, el conocido como teletrabajo.



La concejala delegada de Personal, Isabel Nogueroles, ha explicado que la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo “es voluntaria y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados, y debe ser autorizada expresamente en los términos previstos en este Reglamento, no pudiendo suponer ningún incumplimiento de la jornada ni del horario del empleado público”.



“Se pretende conseguir una mayor eficacia en la prestación de los servicios mediante el uso de las nuevas tecnologías y de la gestión por objetivos, ya que se evalúa en términos de resultados objetivos y no de tiempo”, ha destacado Nogueroles, indicando que, además, “se pretende una mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar”. Nogueroles ha agradecido la participación sindical y el apoyo, a través de la Mesa General de Negociación, en la elaboración de esta normativa.



El texto del reglamento se estructura en cinco capítulos y contiene 21 artículos, y con su entrada en vigor quedará derogado el decreto de Alcaldía, del 6 de mayo de 2021, por el que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en régimen de teletrabajo.



El texto normativo ha incorporado tres enmiendas de las presentadas por la formación Aike, con una pequeña corrección sobre el voto del PSOE sobre estas enmiendas al final del Pleno, ya que inicialmente se abstuvo, no obstante, manifestó su error, ya que en realidad quería apoyarlas.



Mociones de los grupos



El Pleno, también ha debatido cuatro mociones presentadas por los grupos políticos, dos del grupo Aike, sobre la creación de una Comisión del Suelo y Vivienda y sobre medidas para proteger a menores del uso del móvil, que fueron rechazadas con los votos de PP y VOX; y dos del grupo municipal del PSOE, sobre la creación de un plan estratégico municipal de inteligencia artificial y sobre promoción de nuevos suelo industrial y residencial, también rechazadas por la mayoría de PP y VOX.



No se aprobó la urgencia de otra moción del PSOE sobre el trasvase, presentada por esta vía y no incluida en el orden del día, razón por la que no se debatió.



En el turno de preguntas, tanto PSOE como Aike preguntaron por los actos acaecidos en la escuela municipal de La Cotilla; mientras que PSOE también preguntó por los presupuestos participativos en Usanos y la actividad de “Primavera Encuentada’, y Aike lo hacía sobre la semana de la juventud y la licencia de apertura del auditorio Pedro Díaz.