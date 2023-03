Asenjo contrapone las políticas socialistas de Alberto Rojo que “quiere hacer en dos meses lo que no ha hecho en cuatro años” frente a la candidata del PP, Ana Guarinos

La portavoz de Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara pide “transparencia” al presidente de la Junta Emiliano García-Page por el presunto caso de fraude de 1.200 millones de euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 30 de marzo de 2023 , 18:07h

La portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha pedido esta mañana al presidente de la Junta Emiliano García-Page que sea transparente y dé explicaciones públicas acerca del presunto caso de corrupción destapado esta semana por el que se habrían malversado de fondos europeos cerca de 1.200 millones de euros por parte de responsables políticos del gobierno autonómico de Castilla- La Mancha. La querella ha sido interpuesta por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Rus-Valdelobos ubicada en San Clemente, en la Provincia de Cuenca.



Entre los querellados, ha explicado Asenjo, “figura la Junta, en definitiva el Gobierno de Page, al que se le acusa de connivencia en el presunto fraude y malversación de 1.200 millones de euros para la gestión de las masas de aguas subterráneas del Alto Guadiana”. “Estamos hablando de un presunto fraude que, de confirmarse, estaríamos ante el mayor caso de corrupción de la democracia, superando incluso el de los ERE de Andalucía”, ha apuntado Asenjo.



Frente a esto, la portavoz del Comité de Campaña ha contrapuesto el trabajo del presidente Paco Núñez porque “mientras el PSOE de Page se ve envuelto en este presunto fraude generando desconfianza, nuestro presidente regional, Paco Nuñez, presentaba este lunes, en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, junto a Feijóo su ambicioso proyecto de presente y futuro para la región; un proyecto de cambio político para Castilla- La Mancha”. Asenjo se ha mostrado convencida de que “el cambio en el gobierno de Castilla- La Mancha esta cada día más cerca”.



Itziar Asenjo: “Rojo pretende hacer en dos meses lo que no ha hecho en cuatro años”



Por otro lado, Itziar Asenjo ha recordado también cómo “el alcalde socialista de Guadalajara, Alberto Rojo, es incapaz de gestionar los contratos que tiene el Ayuntamiento con las empresas concesionarias de servicios, en concreto, con el Centro Acuático, con la empresa del transporte urbano de viajeros y con la empresa Guadalagua”. Ha manifestado que “su gestión económica es caótica, como consta en los informes de los técnicos municipales y que cifran en 6,8 millones de euros las obligaciones de pago que han sido incapaces de cumplir durante el año 2022, facturas de la Feria Chica, de Semana Santa, de los veranos culturales, de las Ferias y Fiestas, del transporte urbano de viajeros, de jardines, de alumbrado, de promoción turística, de trofeos… siendo el total más de 250 proveedores de Guadalajara que no han cobrado”.



A juicio de Asenjo, “Rojo pretende hacer en dos meses lo que no ha hecho en cuatro años”. Prueba de ello es que “ha tenido las pistas de tenis de San Roque cerradas casi cuatro años, ha sido incapaz de abrirlas, y a dos meses de las elecciones sale anunciando que se abren. Y no sólo no tenemos ni una sola instalación nueva, sino que ha descuidado el mantenimiento de las que ya existían”, ha dicho refiriéndose también a “la suciedad, la inseguridad ciudadana o el deterioro de las calles”.



“Mientras el gobierno de Rojo se preocupa por hacer tarde mal y nunca lo que no ha hecho en cuatro años, la candidata a la alcaldía de Guadalajara por el PP, Ana Guarinos, está a pie de calle, comprobando los problemas y las necesidades de nuestros vecinos y recogiendo todas las propuestas, para crear entre todos un proyecto de ciudad y de sacar adelante un proyecto para transformar Guadalajara”, ha manifestado la portavoz del Comité de Campaña que ha pedido que el próximo 28 de mayo los guadalajareños “hagan una moción de censura el próximo 28 de Mayo, llenando de votos las urnas a favor del PP y en contra del socialismo, porque es vital echar a Sánchez, y para ello primero tenemos que echar a Emiliano García-Page de la región y a Rojo de la ciudad de Guadalajara, y sustituirles por Paco Núñez y Ana Guarinos”.