Guarinos será candidata de PP a la Alcaldía de Guadalajara: “Me pilló de sorpresa, pero estoy encantada”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 16 de enero de 2023 , 20:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Fuentes del PP han confirmado a Europa Press que finalmente será Guarinos la persona elegida para encabezará la candidatura a las elecciones de mayo en esa ciudad.



“Cuando me lo dijeron, me pilló de sorpresa porque no me lo imaginaba, pero estoy encantada”, ha precisado en declaraciones a Europa Press, al tiempo que se ha mostrado “encantada” de que su formación haya apostado por ella porque le “apasiona la vida municipal”.



Guarinos, que fue concejala del PP en este consistorio y previamente en el de Molina de Aragón, ha confirmado de primera mano que será la candidata a la Alcaldía de Guadalajara, una decisión que le han confirmado esta misma mañana.



Nacida el 3 de junio de 1969 en Zaragoza, Guarinos es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza