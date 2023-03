El Alba puntúa en Zaragoza en un partido que bien pudo ganar

domingo 26 de marzo de 2023

En la previa, Rubén Albés hacía hincapié en la importancia de volver a sumar cuanto antes tras un partido perdido para no perder el rastro del camino al triunfo. Algo sobre lo que ha incidido después de cada derrota. Y su equipo lo hizo, demostrando de paso la capacidad de reacción.



Porque desde el inicio estuvo activo y confiado, yendo hacia el área rival sin complejos y con ambición. Ni veinte minutos habían transcurrido y el medio millar de albacetistas en las gradas de La Romareda ya habían preparado sus gargantas para gritar “Gol” hasta en tres ocasiones.



Primero, Lander con un buen cabezazo que rozó el larguero. Poco después fue Juanma quien rozo el gol. Por escasos centímetros no conectó un buen pase de Higinio. Pero es que había más y más llegadas. Manu Fuster culminó una magnífica acción coral con un chute que repelió el larguero.



El Real Zaragoza también pisó los dominios rivales y obligó a Bernabé a emplearse a fondo, algo a lo que el ’1’ está más que habituado. Intervenciones de mérito para que los suyos siguieran sintiéndose seguros cuando tenían la bola. Dicha seguridad permitía fluidez y llegadas desde todos los flancos. Álvarez, meta local, tuvo que lucirse en varias acciones, especialmente antes del intermedio, tras un potente disparo de Maikel Mesa.



La segunda mitad arrancó con peor tono. En el minuto 8 de la reanudación, López cabeceó a la salida de un córner y adelantó a los maños. La injusticia del resultado espoleó a los nuestros, que no querían sentir el dolor punzante de las oportunidades desaprovechadas.



Como una exhalación se pusieron manos a la obra en busca del empate y como una exhalación llegó. Pasada la hora de choque, Juan María centró la bola desde la izquierda y, desde la diestra, Carlos Isaac lanzó un obús imparable. De banda a banda para poner el balón en el centro. Porque esto es este Alba. Un equipo en el que todos lo dan todo y crean peligro desde todos los sitios. Todo a la vez, en todas partes.



De ahí al final, el Alba bien pudo dar el giro de 180º. Mantuvo la intensidad que le permitió estar más tiempo en campo ajeno que propio. Pero el marcador no se movió más.



Punto al sol de Zaragoza que da luz al camino del Alba hacia un objetivo tan bonito como la primavera.