El PP promete en su programa electoral para el 28M ayudas a los autónomos, BAJADAS DE IMPUESTOS y apoyo a la natalidad

domingo 26 de marzo de 2023 , 21:13h

Plantea reducir el impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva y bonificaciones al impuesto de vehículos de tracción mecánica



El PP promete en su programa electoral marco para las elecciones del 28 de mayo con el que concurrirán sus candidatos en toda España bajadas de impuestos, ayudas a los autónomos y más apoyo a la natalidad y a las familias numerosas. En clave fiscal, propone volver a deflactar el IRPF si hay posibilidad legal, reducir el impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva y bonificar el impuesto de vehículos de tracción mecánica.



Este documento de compromisos electorales de 112 páginas y seis bloques, bajo el título ‘Entre todos, un programa para ti’, ha sido presentado este domingo en Guadalajara por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto que ha contado con la presencia de casi toda la cúpula del partido y varios ‘barones’ territoriales de la formación.



Feijóo ha afirmado en el acto que es un programa para empezar la “reconstrucción” económica, social e institucional de España que contempla “aliviar la carga fiscal de los españoles”, mejorar la relación de las personas con la administración, implantar un Plan de Calidad Institucional y suscribir Pactos de Estado en Educación, Sanidad y en Vivienda. “Esto no es un manual de resistencia, es un manual de gobernanza”, ha proclamado.



DEFLACTACIÓN DEL IRPF

El PP considera que los impuestos bajos “representan un incentivo para la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica, así como para la generación de empleo”. “Con carácter general, y siempre que sea posible, somos más partidarios de potenciar las políticas tributarias de exención, priorizando siempre a los colectivos que más lo necesitan, frente a las políticas de subvención”, asegura en su programa.



Por eso, promete reducir la carga tributaria “siempre dentro de un marco de estabilidad presupuestaria y de cuentas públicas sostenibles, con especial atención a los efectos que los incrementos de precios han producido en el poder adquisitivo de los más vulnerables y las clases medias, así como en la competitividad de las empresas”.



Además, dice que proseguirán con “la reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva” e impulsarán “la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética”.



En cuanto al impuesto de la renta, dice que las CCAA gobernadas por el Partido Popular han sido las primeras en aplicar la deflactación del IRPF. “Y lo seguiremos haciendo tan pronto como exista la posibilidad legal, pensando sobre todo en las rentas medias y bajas”, promete.



En el impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, el PP se compromete a fomentar “la aplicación de las bonificaciones por clase de carburante y características de los motores y su incidencia en el medioambiente, contribuyendo así, además, a los objetivos de mejora de calidad del aire en nuestras ciudades”.



En cuanto al impuesto de actividades económicas, dice que reducirán el coeficiente de situación y establecerán bonificaciones para las empresas que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, tanto para las empresas con pérdidas como para aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido.



Asimismo, con el fin de impulsar la sostenibilidad ambiental, el PP se compromete a aplicar bonificaciones en este impuesto para aquellas actividades que instalen sistemas de aprovechamiento de energías renovables, implanten planes de transporte para sus empleados o instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.



Con el objetivo de incentivar la actividad económica y la creación de empleo, el PP promete reducir “el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”, y también avanzar en la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, así como en la del impuesto de patrimonio.



“REDOBLAR LA AYUDA A LOS AUTÓNOMOS”



En su programa, el PP también se compromete a “redoblar la ayuda a los autónomos”, que constituyen “un pilar fundamental en la economía y en la sociedad”, máxime cuando son a los que “más factura está pasando la errática política económica de deuda e inflación del actual Gobierno”.



Con ese objetivo, el PP propone una “tarifa cero” para nuevos autónomos, pero también una tarifa de 50 euros para autónomos menores de 25 años que estén cursando estudios superiores, reglados o de Formación Profesional.



En su programa, también expresa su apoyo a las empresas, su crecimiento y reconocimiento. “Nosotros no consideramos enemigos a los que crean empleo, porque nuestro enemigo es el desempleo”, afirma, para añadir que seguirán trabajando “por la defensa y dignificación de la actividad empresarial como instrumento de creación de riqueza e integración social a través de la generación de empleo”.



PROTEGIENDO LA MATERNIDAD Y SIN ALUSIÓN AL ABORTO

Tras fijar como objetivo el reto demográfico, expone su “inequívoco apoyo a la natalidad” y dice que su compromiso es seguir ampliando tanto las ayudas directas como las bonificaciones fiscales a las familias”.



Aunque en su programa no hay ninguna referencia al aborto —que el PP considera un derecho de la mujer de acuerdo con la ley, aunque no un derecho fundamental—, apuesta por proteger la maternidad. Según añade, la situación de vulnerabilidad de las mujeres en riesgo de exclusión se amplifica ante la maternidad.



“Desde las Administraciones públicas deben ponerse en marcha medidas de apoyo a las mujeres que quieren ser madres, especialmente para las más jóvenes, con ayudas a la formación y a la continuación de los estudios; la flexibilización de horarios en los centros educativos, o becas de estudio y formación para madres jóvenes y sin apoyos económicos y/o familiares”, añade.



Además, el PP propone “seguir impulsando planes integrales de apoyo a las familias en el ámbito autonómico y local, con medidas de especial protección diferenciadas en función de los distintos tipos de familias que se han consolidado en los últimos años”.



“Reconocemos la especial contribución de las familias numerosas y nos comprometemos a seguir reforzando el apoyo a las mismas desde las instituciones, tanto desde el punto de vista de las ayudas económicas como con beneficios fiscales”, manifiesta.



COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA



En el capítulo referido a la industria, el PP se compromete a “apoyar de forma urgente a aquellas comarcas en riesgo de desindustrialización, eliminado trabas para tratar de evitar elcierre o deslocalización de empresas que han sido y deben seguir siendo el soporte del empleo en esas zonas, garantizando en todo caso la normativa de protección ambiental”.



Según añade, el futuro del sector industrial pasa por promover su transformación y prepararlo para que esté en condiciones de responder con garantías a los desafíos tecnológicos. Por ello, “se promoverán planes ‘renove’ para bonificar la sustitución de vehículos y maquinaria antiguos por otros de bajas emisiones”.



“Realizaremos también un esfuerzo coordinado de todas lasAdministraciones para que la fibra óptica y las redes 5G lleguena todos los centros de producción y logística, especialmente a los polígonos industriales”, asegura.



Tras recalcar que el campo y el mar tienen “futuro”, el PP avanza que pedirá la revisión del Plan Estratégico de la PAC para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, buscando la estabilidad del sector, mejorando su financiación y evitando una mayor burocracia. “Todo ello, para garantizar la sostenibilidad del campo español. El objetivo es ayudar a las grandes explotaciones, pero también a las de menor tamaño y a las explotaciones ecológicas”, añade.