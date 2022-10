El Alba suma en casa del líder y deja su puerta intacta

jueves 13 de octubre de 2022

Hasta el día de hoy, el Deportivo Alavés no solo había marcado en todos sus partidos en casa, sino que siempre había visto puerta en los primeros 45 minutos en Mendizorroza. Pero esta tarde, en el día del Pilar, el Albacete fue un muro. Con al menos un cambio por línea, el equipo mantuvo su ídem, acabando con entereza, y en área contraria, el partido.



El inicio fue descarado y suelto. En casa del líder y en mitad de la vorágine liguera, el cuadro visitante salió sin complejos y estirados. De hecho, la primera gran noticia del choque la protagonizó el Alba con un gol que fue anulado por fuera de juego. Los minutos pasaban y los locales buscaban mostrar su fortaleza en Mendizorroza, pero los hoy azules no se salieron de su idea y lograron su espacio en el verde, aguantando sin balón y sin miedo con él.



El segundo acto fue más intenso y con más ocasiones locales. Empezó con una sustitución por nuestra parte: Maestre ocupó el lugar de Javi Martínez, con molestias. El Deportivo apretaba y el Alba se fortalecía, con la medular ayudando en labores defensivas y la delantera fajándose en la salida de balón rival.



Altube, una de las novedades del once titular, siguió haciendo acciones de gran mérito. Lo hizo en la primera mitad tras jugadas a balón parado y en la segunda con llegadas de certero peligro, un mano a mano incluido. Entre cambios, amonestaciones y aproximaciones, se fue consumiendo un partido que acabó como empezó y que se cerró con el Alba, como siempre, demostrando personalidad.



Ahora, se avecina otra gran noche de Belmonte. El sábado, desde las 21 horas.