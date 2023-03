Agudo en las puertas del Hospital de Guadalajara : “La sanidad de CLM con el PSOE y Page se muere”

Declaraciones de la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, en la puerta del Hospital de Guadalajara junto a la candidata a la alcaldía, Ana Guarinos

REDACCION

lunes 20 de marzo de 2023 , 13:51h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que la sanidad de esta región con el PSOE y con Page “se muere” y, ha advertido que los únicos sancionados y condenados por saltarse la ley electoral han sido los socialistas.



Así se ha pronunciado Agudo, -en la puerta del Hospital de Guadalajara-, junto a la candidata a la alcaldía de la ciudad, Ana Guarinos, donde ha destacado que Paco Núñez es un presidente “de palabra” y de “hechos” al comprometerse ante notario a cumplir las reivindicaciones que nos han trasladado los profesionales sanitarios de esta tierra.



En este sentido, ha asegurado que la campaña en materia sanitaria iniciada la semana pasada por el PP-CLM ha sido una campaña “limpia”, a pesar de que en los últimos días “hemos escuchado” al PSOE en “bloque” calificar nuestra campaña de pegada de carteles como “sucia”.



“Lo que está haciendo el PP es informar a los ciudadanos de los compromisos que Paco Núñez tiene con el conjunto de la sociedad castellanomanchega”, ha indicado.



De esta manera, ha recordado que, para “campaña sucia” ha sido la del PSOE después de que los socialistas hayan sido sancionados y condenados como el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro y la propia gerente del SESCAM, Regina Leal, que en la pasada campaña electoral del año 2019 fueron condenados por saltarse la ley electoral.



“Lecciones de los que se saltan la ley electoral, de los que hacen campañas sucias y de los que son sancionados y condenados por infringir la ley, ninguna”. “No nos van a dar elecciones al PP-CLM los socialistas, ya que lo único que estamos haciendo es escuchar a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios”.



Así se ha referido Agudo, después de que la semana pasada el PP-CLM iniciara una campaña “propositiva” para informar a los castellanomanchegos de las propuestas que tiene el presidente Paco Núñez y que se podrán en marcha a partir del próximo 28 de mayo.



Un compromiso en materia de Sanidad que Paco Núñez firmó ante notario como es la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es la única comunidad de toda España que aún no la ha puesto en marcha.



“Todas las Comunidades Autónomas han recuperado la Carrera Profesional Sanitaria excepto nuestra región, a pesar de que Page lleva prometiéndola desde el año 2015”, ha indicado.



En este sentido, ha recordado que Page lo prometió en el año 2015 pero “pasó la legislatura y no lo cumplió, y volvió a prometerlo en el 2019 y estamos a mes y medio de las elecciones y no la ha puesto en marcha. Y, es más, “Page no puede comprometerse a recuperar la Carrera Profesional Sanitaria cuando en el mes de diciembre, en la aprobación de los presupuestos regionales para el presente año, se estableció que no se iba a recuperar”.



“Frente a los incumplimientos de Page, los compromisos de Paco Núñez”



Por ello, ha recalcado que, “frente a los incumplimientos de Page, los compromisos de Paco Núñez”, que cuando entre a gobernar esta tierra pondrá en marcha la Carrera Profesional Sanitaria y las medidas necesarias para mejorar la Atención Primaria y además se ha comprometido a implantar un Plan de Choque para atajar las listas de espera sanitarias.



De esta manera, ha denunciado que Castilla-La Mancha lidera la mayor espera de toda España en cuanto a intervenciones quirúrgicas de más de seis meses de espera.



Además de esto, se ha referido a la visita del ministro Bolaños a Castilla-La Mancha quien vino a esta tierra a decir que a la región “le va bien” con Pedro Sánchez, por lo que tendríamos que preguntar a las mujeres de Guadalajara si están mejor con un Gobierno socialista apoyado por el de Page que ha permitido con la chapuza ley del “solo sí es sí” que hoy, más de 800 delincuentes sexuales hayan visto rebajadas sus penas.



“No sé si a las mujeres de Castilla-La Mancha nos va mejor con un Gobierno que ha sacado lo peor de las cárceles”, -ha advertido Agudo-, que al mismo tiempo ha preguntado si a los ciudadanos de esta tierra les va mejor con un Gobierno de Sánchez y Page que tiene colapsadas las autovías y que no invierte en materia de infraestructuras, así como que se lleva el dinero a otras comunidades porque “se lo debe a sus socios de Bildu y de ERC mientras nos quita el dinero a nosotros”.



También se ha preguntado si a nuestra tierra le va bien con un Gobierno de Sánchez que aún nos debe muchos millones de euros en materia de dependencia.



Por todo lo anterior, ha pedido al PSOE que “deje de traer ministros” de Pedro Sánchez a “burlarse” de los castellanomanchegos y que no consienta que Page deje a su número 2, Sergio Gutiérrez, que vaya a aplaudir a los ministros.



“Ya sabemos que los senadores y diputados de Castilla-La Mancha y de Guadalajara van al Senado y al Congreso a votar siempre y a salvar a Pedro Sánchez con su voto en la aprobación de leyes como la del sí es sí o la ley trans y como otras tantas leyes que han traído tanto retroceso a nuestra tierra”, pero, -ha advertido-, a Castilla-La Mancha “no le va bien” con Sánchez ni con Page, les irá mejor siempre con un Gobierno del PP con el que pondremos en marcha todas las propuestas que estamos construyendo en este proyecto de alternativa con el que queremos contar con todos y que estará liderado por Paco Núñez, ha concluido.