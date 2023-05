Guarinos afirma que “la ocupación ilegal de viviendas no es un derecho sino un delito” y pide a Rojo que “deje de ser un buen discípulo de Sánchez” y se ponga del lado del propietario y no del okupa

La candidata del PP a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, afirma que el PP implementará un “Plan Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana” y creará una “Oficina de Apoyo y Asesoramiento a los propietarios de viviendas ocupadas.”

martes 16 de mayo de 2023 , 18:21h

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa que “la ocupación ilegal de viviendas no es un derecho, sino un delito” y ha pedido al candidato socialista, Alberto Rojo, que “deje de ser un buen discípulo de Pedro Sánchez y se ponga del lado del propietario, al que tanto esfuerzo y sacrificio le ha costado adquirir una vivienda, y no del okupa, en referencia a la ley de vivienda que se está tramitando a nivel nacional.”



La candidata del Partido Popular ha asegurado que defenderá todas las cuestiones que afectan a los guadalajareños, “porque aunque no todo es competencia del Ayuntamiento, si es de su incumbencia. Lo que le pase a cualquier vecino de la ciudad es de interés municipal”. Concretamente, ha señalado que “el PP lleva en su programa electoral políticas de apoyo a la vivienda, de ayudas al alquiler joven y de promoción de la construcción de viviendas públicas, así como un Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana que incluye, entre otras medidas, la creación de una oficina de asesoramiento para informar al propietario afectado por una ocupación ilegal de los pasos que tiene que dar para recuperar su vivienda”.



Guarinos ha calificado de “auténtica tómbola” las medidas en materia de vivienda que está prometiendo el gobierno socialista de Pedro Sánchez en los últimos días, y ha aseverado que el señor Rojo “está demostrando ser una gran discípulo de Pedro Sánchez porque, como su jefe de filas, cada día lanza una oferta de vivienda y cada día una diferente”. Por un lado, ha recordado “anuncia en su programa electoral que va a construir 310 viviendas de alquiler antes del año 2025, y otro día anuncia 415 viviendas en los próximos dos años”. La candidata ha apuntado que en política, uno tiene que tener credibilidad y el candidato del PSOE no la tiene “porque a lo largo de los últimos cuatro años no ha hecho absolutamente nada en materia de vivienda, no ha promovido ni una sola medida en materia de vivienda, no ha realizado ninguna política de apoyo ni a los jóvenes ni a personas vulnerables en materia de vivienda social y tampoco protegida” Esto pone de manifiesto que “al candidato del PSOE se le ha acabado la credibilidad, porque si lo que prometió hace cuatro años no lo ha hecho, difícilmente lo va a hacer en menos de dos años”.



Por su parte, Guarinos ha explicado que Partido Popular contempla una política de vivienda relacionada con jóvenes y con las personas más vulnerables. En primer lugar, la promoción de ayudas al alquiler joven “que son los que más dificultades tienen para emanciparse, para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra”. También ha señalado que hay que promover viviendas sociales, públicas, en colaboración público-privada. Guarinos ha apuntado que el ayuntamiento tiene parcelas, concretamente en el remate de las Cañas, es aquí donde quiere promover, junto a la administración competente, la regional y la nacional, la construcción de este tipo de viviendas. A todo ello, hay que sumarle las propuestas que está haciendo el PP a nivel nacional, que incentivarían este tipo de alquiler o acceso desde avales, así como con incentivos fiscales que son los que más motivan a la gente joven y son fundamentales.



Por otro lado, la candidata del Partido Popular ha anunciado que pondrá en marcha un Plan Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana con, entre otras cosas, una oficina de asesoramiento a los propietarios de viviendas ocupadas para que tengan conocimiento de las acciones que deben realizar cuando alguien ocupa ilegalmente su vivienda, y así recuperarla cuanto antes. Guarinos ha recordado que en esta ciudad ha habido viviendas ocupadas y “el ayuntamiento ha mirado para otro lado, incluso cuando los propietarios han llamado a la puerta del ayuntamiento para pedir su ayuda”. Por ello, Guarinos ha criticado que “el PSOE piense que la ocupación de viviendas en un derecho”, y ha afirmado que “la ocupación ilegal no es un derecho, es un delito”. Ha pedido al candidato socialista que “deje de ser un buen discípulo de Sánchez y se ponga del laso de sus vecinos, del lado del propietario y no del okupa”, recordando que no solo se ha mirado hacia otro lado durante estos cuatro años, sino que también se ha olvidado de hacer referencia al tema de la ocupación ilegal de viviendas en su programa electoral.



Castillo subraya la importancia de estas elecciones



El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha subrayado que estas elecciones municipales y autonómicas son muy importantes “porque estamos viendo que hay muchas irregularidades democráticas que el gobierno de Pedro Sánchez está dando por buenas, y que están siguiendo las distintas administraciones regionales, provinciales y locales gobernadas por socialistas”. Castillo ha recordado que hace unos días amanecíamos con listas electorales formadas por miembros de ETA, “asesinos que han sido condenados y tienen las manos manchadas de sangre y que los socialistas ven como algo normal”. Igualmente, ha criticado que Sánchez haya legislado con sus socios de gobierno acciones que son ilógicas para el ciudadano que ve como los gobernantes que tienen que velar por sus intereses, prefieran velar por los delincuentes”.



El presidente se ha referido al problema que ha sufrido y sigue sufriendo esta provincia en materia de ocupación “que muchos dulcifican intentando justificar este delito yéndose a casos extremos” y ha recordado que “es el Estado quien debe atender a estas personas, para eso pagamos impuestos”. Lamentablemente, la Ley de Vivienda “no protege a los propietarios, ni la propiedad privada, ni a esos ciudadanos honrados que pagan su hipoteca y sus impuestos, sino que protege inexplicablemente a esos delincuentes que dan la patada en la puerta”. El Partido Popular ha presentado diferentes iniciativas que han sido rechazadas en el Congreso pero seguirán trabajando para lograr que cuando un ocupa entre en una casa sea expulsado en menos de 24 horas de la misma.



Guarinos y Castillo han hecho estas declaraciones junto al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que ha querido acompañarlos en este día de campaña. Bravo se ha referido a un problema que tiene Guadalajara y toda España como es el empleo y ha detallado que España es el país de la Unión Europea con mayor desempleo. “No podemos seguir con más de 3,3 millones de personas desempleadas en el conjunto de España y con unas cifras que nos hacen ser los primeros en desempleo juvenil y los segundos en desempleo femenino”. El vicesecretario de Economía del PP ha apuntado que es importante que desde los gobiernos municipales también se incentiven medidas de empleo como las que recoge la candidata a la alcaldía de Guadalajara, “porque es uno de los principales problemas que influyen sobre las familias. El no tener empleo dificulta no poder tener una vivienda y no poder desarrollar tu vida”. Además, ha criticado que el gobierno central incentive ayudas para que la gente pueda ir al cine, por dos euros, o las ayudas para comprar videojuegos cuando luego comprobamos que la mitad de los jóvenes no lo piden, no lo reclaman. Lo que piden es la oportunidad de trabajar, y de desarrollarse profesionalmente”.



Sobre la Ley de Vivienda ha dicho “que en ningún caso es una ley” ha explicado que recoge dos figuras. La primera, la limitación de los precios que se ha aplicado en Barcelona, en Berlín, en Venecia o en Nueva York y en ninguno de los casos ha conseguido el efecto de limitación, sino todo lo contrario ha aumentado el precio de la vivienda en alquiler y ha reducido el número de viviendas. En segundo lugar, “nos encontramos con una ley que no recoge ningún derecho para la auténtica víctima, que es el propietario de la vivienda, y lamentablemente recoge derechos para el que la ocupa”, ha concluido.