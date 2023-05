Carolina Agudo sentencia que Page ha tapado el escalofriante caso de agresión sexual del hospital de Guadalajara

La secretaria general del PP-CLM exige explicaciones al gobierno de Castilla-La Mancha tras conocerse las declaraciones de la víctima que asegura que nadie se interesó por su situación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de mayo de 2023 , 18:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha sentenciado que el gobierno de Page ha tapado la agresión sexual de una joven en el hospital de Guadalajara y nadie ha dado explicaciones, tras conocer las “escalofriantes” declaraciones de la víctima publicadas en una entrevista.



Agudo ha sido contundente con Emiliano García-Page, al que “pedimos explicaciones por lo sucedido en el hospital de Guadalajara”. La secretaria general del PP-CLM se ha preguntado de manera retórica si, “nadie del gobierno de nuestra tierra va a decir nada sobre el escalofriante caso de agresión sexual en el hospital de Guadalajara. Es que ningún socialista del gobierno de C-LM va a decir nada acerca de lo que hoy hemos conocido en estas escalofriantes declaraciones de la víctima”.



Según los medios de comunicación, la joven de Guadalajara asegura que nadie del gobierno de Castilla-La Mancha se ha interesado por su situación. Carolina Agudo ha acusado a Emiliano García-Page de “no mover un dedo por la víctima, si no todo lo contrario, el gobierno de Page ha tapado la agresión sexual y no ha hecho nada para proteger a la víctima de su agresor”.



Por todo ello, la secretaria general ha aseverado que Emiliano García-Page “no puede seguir al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, no está en condiciones y está incapacitado para seguir al frente de la gestión de nuestra tierra”.



Así lo ha manifestado durante la feria de ganadería, alimentación y artesanía de Segurilla, en Toledo, acompañando al alcalde y candidato del PP, Pablo Barroso, donde también ha destacado la importancia del sector primario que debe tener nuestra región. “Quiero poner en valor que la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha tiene que ser el motor económico de nuestra tierra y sobre todo tiene que contar con todo el apoyo del gobierno”.



Por eso, el Partido Popular “será el mejor aliado de nuestro campo” porque desde el gobierno de Castilla-La Mancha con Paco Núñez si ganan las elecciones el próximo 28 de mayo, van a poner en marcha un programa de apoyo y defensa a la ganadería “para dar ese impulso que necesita el sector. Agudo ha defendido que “el campo necesita soluciones para afrontar la difícil situación que está atravesando”.



Asimismo, Carolina Agudo ha recordado que si Paco Núñez y el Partido Popular gobiernan Castilla-La Mancha, “frente a la legislación aprobada por Emiliano García-Page de querer expropiar las tierras a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, nosotros derogaremos en el primer consejo de gobierno su ley expropiatoria”, la ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, porque el campo necesita soluciones para afrontar la difícil situación actual, no solamente por los altos costes de producción y por la gravedad de la sequía que está atravesando, “si no también y sobre todo porque no necesita un candidato socialista que no está en condiciones de seguir al frente de gobierno de Castilla-La Mancha, porque no le interesa nuestra tierra y por eso no busca soluciones para los castellanomanchegos”, ha concluido Carolina Agudo.