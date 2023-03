SEMANA Cayetano Rivera sale con Maria Cerqueira, una famosa presentadora portuguesa

miércoles 08 de marzo de 2023 , 18:27h

Cayetano Rivera está viviendo una nueva etapa en su vida, separado ya de Eva González, pero viviendo cerca de la casa de la presentadora de televisión en Sevilla, para estar cerca del hijo que tienen en común. Seis meses después de que se hiciera oficial la separación, el torero está ilusionado de nuevo y eso lo ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA, que podrás comprar desde este miércoles en tu quiosco o supermercado más cercano. Cayetano ha pasado unos meses complicados, pero recupera ya la sonrisa junto a una presentadora de televisión portuguesa llamada Maria Cerqueira Gomez.



SEMANA te muestra en EXCLUSIVA las fotos del plan que organizaron para reencontrarse. La quedada tuvo lugar en Sevilla, ciudad a la que la presentadora de televisión portuguesa llegó en avión. En el aeropuerto la recogió un amigo del torero en su propio coche, que la llevó hasta un restaurante en el que quedaron para comer. Fueron apenas unas horas, pero intensas.



No dudaron en salir a comer para ponerse al día de todo. Por ahora tienen que organizarse así, ya que él vive en Sevilla y ella en Portugal. Aún así, no dudan en organizar sus agendas profesionales para pasar tiempo juntos. En la capital hispalense se dejaron ver comiendo en un conocido restaurante. Poco después, la presentadora de televisión se trasladó de nuevo al aeropuerto para coger un avión de vuelta a casa. Cayetano y Maria prefieren ser discretos.



Tal y como muestran las imágenes que sólo podrás ver en el interior del nuevo número de SEMANA, el diestro se encargó de que ella se quedara en las mejores manos. No pudo acompañarla y pidió a un amigo que la llevara al aeropuerto, que la devolvería de nuevo al país vecino. Esta escapada ha sido más exprés, pero han sido más duraderas, Maria ha preferido no dormir en casa del torero. La presentadora de televisión ha buscado un hotel en la capital hispalense, desde donde salía para hacer planes con Cayetano Rivera.



En el interior de este nuevo número no sólo podrás ver el extenso reportaje de fotos de los planes de Cayetano y Maria, sino que también podrás conocer quién es ella, de la que os damos todos los detalles, tanto de su vida profesional como de la personal. ¿En qué programas de televisión trabaja? ¿Tiene hijos? ¿A qué se dedica su familia?