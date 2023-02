El Dépor consigue un empate frente al Melilla en un partido con dos partes muy diferenciadas (1-1)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 27 de febrero de 2023 , 17:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Deportivo Guadalajara no supo administrar su ventaja y terminó cediendo un empate en el campo del líder, la U.D. Melilla. Los morados se adelantaron en la primera parte con un gol de Iván Moreno y fueron claramente dominadores del primer tiempo, pero tras el descanso el partido cambió por completo y fueron los norteafricanos los que tuvieron todas las oportunidades. Los locales terminaron empatando a diez minutos del final con un gol de Jordan, que mandó al fondo de la red el rechace de un penalti que había conseguido detener Samu Pérez.



El Dépor saltó al ‘Álvarez Claro’ con un once muy similar a los que venían actuando en las últimas semanas, con Iván Riveiro y Cruz acompañando a Darío García en el centro del campo como principales novedades. Los primeros minutos costaron a ambas escuadras, tratando de situarse sobre el campo, pero poco a poco los morados, que jugaron de blanco, se hicieron con el control del partido. Los alcarreños conseguían combinar en campo rival, con un Iván Moreno muy activo que en una de las primeras jugadas del choque ya consiguió forzar la tarjeta amarilla del lateral que le defendía.



Iván Riveiro se convirtió en un jugador capital para el juego del Dépor, apareciendo en tres cuartos y consiguiendo encontrar a sus compañeros para generar ocasiones. Así conseguían los de Gonzalo Ónega acercarse a la portería rival. Precisamente, en un balón que el gallego recibió desde la derecha, el mediapunta encontró a Pablo Zotes en carrera, quien encaró e intentó un disparo que un defensor bloqueó para enviar a corner. En ese saque de esquina, los morados consiguieron una de las mejores oportunidades del partido, un remate en el área pequeña de Fran Santano que consiguió salvar a bocajarro el exdeportivista Salcedo con una acción que evitó lo que era un gol cantado.



El meta del equipo melillense tuvo que intervenir también con un disparo de Cruz desde la frontal unos minutos más adelante, pero no pudo con la siguiente, que llegó a la media hora de juego. El Dépor consiguió llegar al ataque con muchos hombres, y en una internada de Iván Moreno por la banda derecha, Riveiro dejó pasar el balón entre sus piernas y Darío García disparó, encontrándose con el cuerpo de un defensor local. El rebote quedó cerca de un jugador deportivista, que cedió atrás para que el malagueño golpeara de primeras un latigazo raso que entró pegado al palo y significó el 0-1.



El resto del primer tiempo fue más favorable al Dépor, aunque José Enrique pudo igualar con un remate desde dentro del área al que llegó muy forzado y que se fue por arriba. Al descanso, Miguel Rivera introdujo un triple cambio para intentar cambiar la dinámica del partido, algo que funcionó. Además, el viento fue gran protagonista del partido, soplando en la primera parte a favor de los alcarreños y en la segunda para los norteafricanos, algo que tuvo influencia cada vez que alguno de los dos trataba de obtener ventaja de un golpeo en largo.



Iván Moreno marcó gol en la primera jugada del segundo tiempo, recibiendo en la frontal del área y superando a Salcedo en el mano a mano, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego. A partir de ahí, el Melilla se hizo con el control del partido, embotellando a un Dépor que trató de defender con firmeza su área ante las acometidas del equipo local. Los norteafricanos pusieron a prueba a Samu Pérez, que tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener a su equipo en el partido, incluso teniendo que sacar dos manos espectaculares en dos disparos lejanos del Melilla que consiguió enviar a corner cuando iban hacia la portería.



Los centrales morados, Javier Ablanque y Dani Gallardo, tuvieron que estar a su mejor nivel para achicar todos los centros de los locales, que basaban sus ataques en llegadas por ambas bandas. Pudo hacer el segundo el Dépor en una acción aislada en la que, desde la banda izquierda, el balón terminó en los pies de Fran Santano dentro del área rival, pero el disparo del delantero deportivista se marchó rozando el larguero en lo que fue la mejor del segundo tiempo para los de Gonzalo Ónega, que trató de sacudirse el dominio con la entrada de Cheki y Nanclares en lugar de Iván Riveiro y Cruz.



El empate llegó a diez minutos del final, en una acción en la que Stevens cometió penalti sobre Sergio Pérez cuando el atacante trataba de disparar desde muy cerca. Golpeó el penalti José Enrique, pero Samu Pérez le adivinó el lado y detuvo el lanzamiento. Sin embargo, en el rechace, Jordan Hernández, que se encontraba adelantado en el momento del disparo, fue el primero en llegar al balón y, a portería vacía, lo mandó al fondo de la red para hacer el 1-1 definitivo.



Desde ahí en adelante el Melilla trató de hacer el segundo, y estuvo cerca de ello, pero no acertó. También lo intentó el Dépor, pero tampoco llegó a conseguir ni siquiera tener alguna oportunidad muy clara. Al final, reparto de puntos entre ambos equipos, con los morados rozando la machada de ser el primer equipo en ganar en el campo del líder. Ya son siete jornadas consecutivas para los de Gonzalo Ónega sin conocer la derrota. La próxima jornada se enfrentarán en el Pedro Escartín al Atlético Paso canario en la matinal del domingo 5 de marzo.



FICHA TÉCNICA:



U.D. Melilla: Salcedo; David Hernández (Dani Martín, 45′), Moi Rodríguez, Fran Serrano, Jordan; David Suárez (Álvaro Muñiz, 45′), Alberto Martín, José Antonio González; Fran Núñez (Pitu Viera, 73′), Fer Cano (Sergio Pérez, 45′) y José Enrique.



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Ablanque, Dani Gallardo, Sergi Segura; Darío García, Cruz (Cheki, 63′), Iván Riveiro (Nanclares, 63′); Pablo Zotes (Chupi, 83′), Iván Moreno (Robert, 83′) y Fran Santano.



Goles: 0-1, Iván Moreno, minuto 13; 1-1, Jordan, minuto 79.



Árbitro: C.A. Carbonell Hernández (Comité Valenciano). Amonestó a Jordan (5′) de la U.D. Melilla y a Cruz (41′), Stevens (79′) e Iván Moreno (83′) del C.D. Guadalajara.