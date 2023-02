AIKE informa que PSOE y Cs aumentan en 2.700.900 de euros el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara "para fiestas, eventos y saraos...a 3 meses de las elecciones"

lunes 27 de febrero de 2023 , 13:46h

El grupo municipalista ha dado a conocer la modificación de crédito que el equipo de Gobierno llevará al próximo Pleno y que, según señalan los informes de intervención, afecta a la estabilidad presupuestaria y generará un déficit en las arcas municipales de 2.530.000 euros.



Susana Martínez y Jorge Riendas, candidata a la Alcaldía de Guadalajara y portavoz del grupo municipalista Aike – A Guadalajara hay que quererla -, han explicado a la prensa lo que supone la modificación de crédito que el equipo de Gobierno: Partido Socialista y Ciudadanos, pretenden llevar al Pleno de este mes. “Hablamos de una modificación de crédito de 2.700.900 de euros. Que no son para obras, ni para infraestructuras, ni para nuevos equipamientos o servicios, ni para subsanar carencias de personal de este Ayuntamiento ni para cubrir necesidades, no hay nada urgente e inesperado. Este aumento del gasto tampoco va destinado a alguno de los proyectos anunciados y que no se están haciendo realidad, como el parque de bomberos o la rehabilitación de la cárcel de mujeres. Este incremento presupuestario, que se trae tan solo dos meses después de haberse aprobado el Presupuesto para este año, y a tres meses para las elecciones, va destinado básicamente a fiestas, eventos y saraos”. Ha explicado Martínez.



Según ha informado Aike, los datos y las escuetas justificaciones que constan en el expediente son los siguientes: 320.00 euros de aumento para eventos en la vía pública, 342.000 euros para reforzar las actividades de ocio tales como la Feria Chica o Halloween, 865. 000 euros más de crédito para programación cultural, 30.000 euros para fiestas para barrios anexionados, 114.000 euros en instalación de baños en la vía pública y hasta 250.000 para la legalización de las instalaciones eléctricas temporales en las calles de la ciudad.



“Es grave, preocupante e imprudente la gestión que está haciendo el Partido Socialista y que Ciudadanos apoya sin sonrojarse, sin ningún tipo de control y bordeando los procedimientos, escudándose en la suspensión de las reglas fiscales, una situación excepcional provocada por la pandemia y que no tiene justificación para este tipo de gastos en la actualidad. Algo que dejará las arcas municipales en un estado preocupante”, ha aseverado Martínez.



Por su parte Riendas ha insistido en “el hecho de que dos meses después de empezar el año se pide una modificación de un presupuesto que apenas acaba de entrar en vigor es el claro ejemplo de que este equipo de Gobierno va sin cabeza y sin rumbo, sin planificación alguna. Con un poco más de planificación, que es la principal carencia del equipo de gobierno al no tener definido su proyecto de ciudad, podríamos haber invertido mucho de lo que venimos gastando en infraestructuras improvisadas en la creación de algún espacio adaptado para grandes conciertos en vez de seguir deteriorando instalaciones deportivas, hay que dotar a la ciudad de espacios y recursos que permanezcan, más inversión y menos gasto”, ha concluido el portavoz municipalista.



El concejal también ha recordado que “hablar de dos millones y medio de modificación habiendo pasado dos meses desde la aprobación del Presupuesto es una barbaridad para una ciudad como Guadalajara, y es que encima, en lo que más se ha aumentado es en gastos festivos que ya se habían presupuestado. Estando en las fechas en que estamos a uno le da por pensar que esto, que es gasto puro y duro, se está haciendo por un mero beneficio partidista y electoralista de los partidos que están gobernando, porque tampoco estaba previsto en el plan de contratación y eso ilustra cómo Partido Socialista y Ciudadanos están gestionando la ciudad. Esto no es gestionar el dinero público de vecinas y vecinas de una manera eficaz, responsable y sostenible”, ha concluido Riendas.