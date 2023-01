El Dépor no consigue mantener su ventaja y cae en Segovia (2-1)

martes 10 de enero de 2023 , 07:13h

El Deportivo Guadalajara no empezó el 2023 todo lo bien que le hubiese gustado y se fue de vacío de su visita a ‘La Albuera’, donde más de 150 aficionados deportivistas acompañaron al equipo en un día en el que la climatología marcó por completo lo sucedido. Los morados se adelantaron pronto con gol de Richi Souza, que volvió a la titularidad luciendo el brazalete de capitán, pero los locales empataron en una desafortunada acción en la que Dani Gallardo mandó el balón al fondo de su propia portería y terminaron remontando en la segunda parte con un disparo desde fuera del área.



Gonzalo Ónega introdujo novedades en el once inicial, con Richi Souza jugando en el lugar de Ablanque y apostando por Cruz en el lugar del sancionado Darío García, además de contar con una dupla atacante formada por Tellechea y Diego Morcillo. La lluvia, que aguantó hasta pocos minutos antes de que comenzara el partido, no paró de descargar en ningún momento, por lo que el estado del terreno de juego fue cambiando a lo largo de todo el encuentro, siendo al principio más sencillo combinar y, al final, obligando a buscar un tipo de juego más directo por parte de los dos equipos.



Saltó mejor el Dépor, que se hizo con el control del partido y avisó muy rápido a través de una falta lateral colgada por Cheki que la defensa terminó enviando a corner. En el saque de esquina, tras un barullo en el área, Richi Souza mandó el balón al fondo de la red, rompiendo la sequía morada y desatando la locura entre la afición desplazada, que se encontraba en la esquina más cercana al lugar del remate. Tras el tanto, espabiló la Gimnástica Segoviana, que le dio la vuelta al partido como un calcetín y pasó a llevar el dominio del partido.



Así llegó el empate, cuando apenas habían transcurrido 12 minutos de partido. En una acción por la banda derecha, un jugador local puso un centro raso al segundo palo que, cuando se disponía a rematar el delantero, fue interceptado por Dani Gallardo, con la mala fortuna de que el despeje del central morado fue directo al fondo de la red, sin que nada pudiera hacer Samu Pérez. En ese momento llegaron los mejores minutos de la Gimnástica Segoviana, que ese hizo con el dominio del partido y le generó bastantes ocasiones a un Dépor que intentaba achicar agua como podía.



Samu Pérez salvó al equipo con una parada con los pies en un mano a mano y Richi Souza evitó otro gol despejando bajo palos un disparo lejano que pilló al portero canario fuera de su meta. Una vez superado ese tramo, el conjunto alcarreño volvió a lanzarse al ataque, y Cheki tuvo en sus botas el que podría haber sido uno de los goles de la jornada, con un disparo lejano que iba a la escuadra pero que se encontró con una intervención brillante del portero. Con la igualada, ambos equipos se fueron a vestuarios sabiendo que cualquier detalle sería decisivo.



En el segundo tiempo el césped ya se encontraba más encharcado y jugar por abajo era más complicado, pero ambos equipos parecieron bastante seguros de lo que hacían y esto no evitó que ninguno de los dos tuviera sus ocasiones. Al igual que en la primera parte, el partido fue por tramos, con rachas de minutos muy a favor de la Gimnástica Segoviana y con otros en los que el Dépor volcaba el campo hacia la portería de Carmona.



La remontada se consumó a los 58 minutos, en una jugada en la que la Gimnástica Segoviana se lanzó al ataque con muchos hombres y el Dépor consiguió repeler dos intentonas, pero a la tercera los locales le sirvieron un balón en la frontal del área a De la Mata que, tras rozar en un jugador morado, se hizo imposible para Samu Pérez, significando así el 2-1 que terminaría siendo definitivo.



La solución de Gonzalo Ónega pasó por ir introduciendo a Pablo Zotes, Iván Moreno, Iván Riveiro, Pablo Jiménez y Fran Santano, y a pesar de que los cinco colaboraron en que el Dépor terminara atacando y tuviera sus opciones, no llegaron a forzar el empate. Iván Moreno dispuso de varias ocasiones dentro del área, una de ellas en la que le interceptó un pase al portero local, pero el propio Carmona se recompuso de su error y le adivinó las intenciones al malagueño cuando trataba de darle un pase de la muerte a Tellechea.



Al final, a pesar del pundonor demostrado por los deportivistas, el partido terminó en una nueva derrota por la mínima en el primer partido del año. Ahora el Dépor afrontará dos partidos consecutivos en el Pedro Escartín, siendo el primero de ellos el que sirva para cerrar la primera vuelta de la liga frente al C.D. Don Benito extremeño.



FICHA TÉCNICA:



Gimnástica Segoviana.: Carmona; Borao (Hugo Marcos, 82′), Javi Marcos (David López, 45′), De Frutos, Rubén; Fer Llorente, De la Mata (Ivo, 76′), Hugo Díaz (Manu, 66′); Javi Borrego (Dani Arribas, 66′), ‘Toro’ Acuña y Gómez.



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Dani Gallardo, Richi Souza, Álvaro Santiago (Pablo Zotes, 66′), Sergi Segura; Cruz (Fran Santano, 83′), Nanclares (Pablo Jiménez, 66′), Cheki (Iván Riveiro, 83′); Morcillo (Iván Moreno, 58′) y Tellechea.



Árbitro: E. I. García Arriola (Comité Vasco). Amonestó a De la Mata (48′) y Rubén (67′) de la Gimnástica Segoviana y a Cruz (38′), Morcillo (51′), Stevens (56′) y Sergi Segura (82′) del C.D. Guadalajara.



Goles: 0-1, Richi Souza, minuto 6; 1-1, Dani Gallardo p.p., minuto 12; 2-1, De la Mata, minuto 58.