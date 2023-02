El Dépor domina y se impone con autoridad ante el Miguelturreño (1-4)

lunes 13 de febrero de 2023 , 19:02h

El Deportivo Guadalajara sumó su cuarta victoria consecutiva en un gran partido colectivo de las de Alberto Mendoza, que no dieron ninguna opción al C.D.B. Miguelturreño Féminas. A pesar de no contar con la capitana, Teresa Cabeza, y sin Mizui Obiang, la máxima goleadora, las moradas generaron muchas ocasiones y finalizaron cuatro de ellas, todas en la primera mitad. Chiqui anotó de falta directa, Zamorano anotó su segundo tanto con el Dépor y Lucía Mamajón firmó un doblete. El gol local llegó de penalti en los últimos minutos.



Entre las once elegidas para el encuentro hubo varias novedades, como el tridente atacante formado por Zamorano, Lucía Mamajón y Garaizábal, que fue la capitana deportivista. En el centro del campo partieron Merino, Bikie Boko y Clau, mientras que en la defensa jugaron Brenda y Marina en los laterales y Chiqui y Elena como centrales, con Laura Ortiz en portería. La guardameta no tuvo trabajo apenas en todo el partido, solo dos disparos tímidos lejanos que atajó bien y el penalti, donde no tuvo la fortuna de adivinar el lado y terminó concediendo gol. Desde el primer momento el Dépor salió a por todas y, aunque el Miguelturreño se mostró muy intenso de salida, poco a poco el Dépor se impuso con el balón y encerró a su rival.



Chiqui fue quien desniveló el partido a los quince minutos. El Dépor encontró los espacios tanto a la espalda de la defensa como por las bandas, y en una de esas acciones, Garaizábal se plantó ante la portera, que tocó la pelota con la mano fuera del área al evitar la vaselina de la delantera morada. La falta la coló la central deportivista directamente por la escuadra, en un disparo impecable. El gol dio alas a las de Alberto Mendoza, que siguieron llegando como un martillo pilón, con apariciones casi constantes de Mamajón, Marina y Zamorano por las bandas o de Garaizábal y Clau desde el centro. Poco después del primer tanto, en una falta muy similar a la que supuso el primer gol, Chiqui volvió a golpear y estrelló el balón en el larguero.



Tanto fue el cántaro a la fuente que no tardó en llegar el segundo. Zamorano cazó el balón casi en la esquina, se marchó de su par y se apoyó en Garaizábal, que desde dentro del área colgó un centro con mucho arco para que Lucía Mamajón, que encontró hábilmente el hueco, cabeceara desde el área pequeña para hacer el segundo. Ni cinco minutos después cayó el tercero. Chiqui colgó una falta desde muy lejos buscando, en lugar de la zona de remate donde se encontraban la mayoría de jugadoras y defensoras, la otra banda. Allí apareció Zamorano, que controló con la derecha hacia dentro y golpeó con la izquierda a palo contrario, anotando un auténtico golazo. Cuando el Miguelturreño sacó de centro tras el gol, Garaizábal le robó el balón a su defensa, Marina apareció desde atrás, se coló en el área, y le dio el pase de la muerte a Lucía Mamajón, que puso el 0-4 en la primera mitad.



El segundo tiempo apenas tuvo historia, pues el Dépor durmió el partido. Sin correr riesgos, dominó la posesión en la defensa y encontró con facilidad las posiciones de ataque, pero no tuvo fortuna de cara a gol. Garaizábal se encontró con el poste, y tanto Mamajón, como Clau o las que entraron en la segunda parte, como Nerea Márquez o Lucía Rumí, también pudieron marcar, pero no la cuenta no se aumentó. El gol del Miguelturreño llegó en los últimos cinco minutos de partido, cuando Bikie Boko trató de evitar un contragolpe agarrando a la jugadora local, pero la jugada terminó dentro del área y el árbitro señaló un penalti que significó el gol del honor.



Al final, gran victoria del Dépor en un partido que dominó y controló y que ha significado la cuarta victoria consecutiva para las moradas, la mejor racha de la temporada. El próximo encuentro, será en Fuente de la Niña el próximo sábado contra el C.D. Independiente Alcázar.



FICHA TÉCNICA:



C.D.B. Miguelturreño Féminas: Rocío; Yébenes, Elena, Carla, María José, Donaire; María del Mar, Inés, Paula, Peralta (Natalia, 32′); Encarnación.



C.D. Guadalajara: Laura Ortiz; Marina (Ana Aranda, 58′), Chiqui, Elena (Nerea, 50′), Brenda (Lucía Lozano, 50′); Bikie Boko, Merino, Clau; Lucía Mamajón, Zamorano (Lucía Rumí, 50′) y Garaizábal.



Goles: 0-1, Chiqui, minuto 15; 0-1, Lucía Mamajón, minuto 35; 0-1, Zamorano, minuto 39; 0-1, Lucía Mamajón, minuto 39.