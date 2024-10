Aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara las nuevas ordenanzas de movilidad y de estacionamiento limitado

La sesión plenaria también determinó los días 8 y 19 de septiembre de 2025, lunes y viernes respectivamente, como días festivos no recuperables para el año 2025.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 25 de octubre de 2024 , 19:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado hoy, 25 de octubre, sesión ordinaria de Pleno, nuevamente desarrollada en el Centro Social los Valles, al no estar operativo el salón de Plenos, con un intenso orden del día, con 24 puntos, incluidos la aprobación de dos nuevas ordenanzas, de movilidad y estacionamiento limitado, y la aprobación de la concesión de la corbata de Bandera al Parque de Ingenieros, como se ha informado previamente en nota de prensa.



Antes del inicio del desarrollo del orden del día la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, daba cuenta del número actualizado de mujeres asesinadas por violencia de género en España, con cuatro nuevos asesinatos en octubre, con lo que asciende a asciende a 39 el número de mujeres asesinadas en 2024 y a 1.283 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.



Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 29 en 2024 y a 462 desde 2013. Y el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en 2024 y a 63 desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.



El 8 y 19 de septiembre serán los festivos locales



A propuesta del concejal de Festejos, Santiago López, y con los 13 votos a favor del PP y VOX, 1 en contra de Aike y 11 abstenciones del PSOE, el Pleno aprobó como días festivos no recuperables para el año 2025, los días 8 y 19 de septiembre de 2025, lunes y viernes respectivamente, “una propuesta consensuada con la cofradía de la Virgen de la Antigua, federación de hostelería, con comerciantes y de la que se ha informado también a las peñas”, según ha indicado el concejal de Festejos, que añadió, “es la decisión que más se ajusta a la tradición y el dinamismo de las fiestas de la ciudad”.



Expedientes urbanísticos, modificación de créditos y facturas pendientes



En bloque y por unanimidad quedaron aprobados por el Pleno siete expedientes de bonificación del impuesto de construcciones en viviendas particulares y edificios, por mejoras energéticas o de accesibilidad y otro de nulidad de liquidación IIVTNU.



También fue aprobada por unanimidad del Pleno una modificación de créditos para reorganizar subvenciones nominativas de la concejalía de Deportes a cuatro clubes, por un total de 13.500 euros, así como un reconocimiento extrajudicial de créditos para reconocer la obligación, por un total de 322.575,93 €, de 248 facturas pendientes. La mayor parte de estas facturas de suministro de energía eléctrica de diciembre de 2020 a marzo 2022, según explicó el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban.



En materia de Urbanismo y también de forma unánime se aprobó la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la unidad de ejecución urbanizadora SUE 11 del PGOU, por incumplimiento esencial de los plazos de ejecución del PAU, e incautar la garantía de 6.212,19 euros.



Nuevas ordenanzas de Movilidad y de Estacionamiento limitado



Este Pleno ordinario también ha dado luz verde a dos nuevas ordenanzas del Ayuntamiento de Guadalajara, la de Movilidad y la de Estacionamiento Limitado.



Así, de forma unánime se ha aprobado el proyecto de Ordenanza de Movilidad e Instrucción Técnica de Viario, tras ser rechazadas previamente las enmiendas que se mantenían vivas tras el paso de por la Comisión, del PSOE y Aike.



Esta normativa se actualiza para adecuarla al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aprobado en enero de 2024, ha indicado el concejal de Infraestructura, Santiago López, así como contemplar otras novedades de la normativa de tráfico en el ámbito de las competencias municipales.



También ha aprobado el Pleno la Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos en Vía Pública Bajo Control Horario de Guadalajara. En este caso con los votos a favor del PP y VOX y los votos en contra del PSOE y Aike, tras ser rechazadas previamente las enmiendas a la totalidad y el resto de las enmiendas parciales que PSOE y Aike mantenían para el Pleno.



El concejal de Infraestructuras, Santiago López, ha explicado que la ordenanza de Estacionamiento limitado de control horario, “es una ordenanza pionera, pues no existía este marco exclusivo para esta materia, sino que se incluía en la ordenanza fiscal”, al tiempo que ha señalado que “es fruto un trabajo a futuro, pues va a ser cimiento y marco normativo del nuevo contrato de estacionamiento ya en tramitación, con el que Guadalajara podrá contar pronto con un estacionamiento regulado más moderno y más eficiente”.



“Hemos analizado y puesto en valor todas las sugerencias y enmiendas, decidiendo mantener el horario del estacionamiento limitado y además ampliar la gratuidad de este en el mes de agosto a todas las tardes”, ha destacado López Pomeda, quien ha explicado también que, “no se ampliará la zona azul en el entorno de La Llanilla”.



“Es una ordenanza fruto de la escucha a los vecinos y del diálogo político, en busca del consenso para mejorar la ciudad”, ha concluido López Pomeda, recordando que la ordenanza no regula tarifas y que la creación de plazas azules en el centro está obligada por la ZBE.



Mociones de los grupos municipales



En el apartado de mociones de los grupos municipales el Pleno ha abordado un total de siete propuestas.



Por parte del grupo municipal del PSOE se presentaba una moción sobre mantenimiento de centros escolares, que fue rechazada.



En otra de las mociones presentadas desde el grupo municipal Aike se insistía en la puesta en marcha de huertos urbanos en la ciudad, moción que solo contó con el voto a favor de la concejala del grupo proponente, Aike.



PP, VOX y Aike votaron conjuntamente en defensa de un transporte digno con Madrid y de la estación de autobuses que Guadalajara merece



La denuncia de la deficiente situación del transporte tanto en tren como por autobús interurbano, en la conexión de Guadalajara con Madrid, reclamando mejoras al Gobierno central, así como petición de ejecución de la reforma de la estación de autobuses, por parte del Gobierno regional, fue objeto de dos mociones, con debate conjunto y votación separada.



Así, hubo una moción conjunta de los grupos municipales PP y VOX y otra de Aike, ambas aprobadas con el respaldo del PP, VOX y Aike. El PSOE presentó una transaccional que no salió adelante.



También, hubo otra moción conjunta del PP y VOX relativa a la situación de la sanidad en Guadalajara, reclamando al Gobierno regional recursos suficientes de personal y medios para la Atención Primaria, un plan para disminuir listas de espera y el reconocimiento de la carrera profesional al personal sanitario.



Por último, se debatió y fue rechazada la moción del PSOE instando a la aprobación de la senda de estabilidad.



En el turno de preguntas de los grupos el PSOE preguntó por el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano, las horas extras de Ferias y la ZBE, mientras que desde el grupo Aike se preguntó por los trabajadores de los autobuses urbanos y el proceso de los Presupuestos Participativos.