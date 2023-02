El Dépor se impone al Toledo y da un golpe encima de la mesa (1-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 06 de febrero de 2023 , 12:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Deportivo Guadalajara Femenino se reenganchó por completo a la pelea por la segunda plaza tras un meritorio triunfo contra el C.D. Toledo. Las alcarreñas cuajaron un partido fantástico contra un rival que dio lo mejor de sí, y aunque el resultado pudo ser más amplio por las ocasiones, terminó siendo un ajustado 1-0 gracias a un gol de Nerea Márquez desde fuera del área en el tramo final de la primera mitad.



Alberto Mendoza apostó por un once muy parecido al que ganó al Manchego la semana anterior, con la entrada de Teresa Cabeza en el centro del campo junto a Nerea Márquez y Clau, con una defensa formada por Lucía Lozano, Elena, Chiqui y Brenda, y un tridente ofensivo compuesto por Marina, Zamorano y Mizui Obiang. En la portería estuvo Laura Ortiz, muy atenta todo el partido, resolviendo bien las llegadas del Toledo y demostrando un aplomo enorme para su edad en el tramo final del partido, cuando el equipo visitante apretó para intentar remontar el partido. El comienzo de partido fue muy igualado, entre dos equipos que querían ser protagonistas desde el balón. Si bien fue el Toledo el primero que se acercó con un disparo desde el lado derecho que blocó bien la meta morada, fue el Dépor quien tuvo la primera oportunidad clara, en un pase filtrado con Teresa que remató Mizui Obiang en el segundo palo llegando desde atrás, pero su remate se marchó rozando el larguero.



El Dépor consiguió hacerse poco a poco con el control del partido, y volcó el partido contra la portería del Toledo, consiguiendo cada vez más ocasiones. Marina comenzó a percutir por la banda derecha e hizo mucho daño al equipo rival, tanto entrando al área como regateando para poner balones al área. En el tramo final del primer tiempo, llegó el momento clave del partido. Primero Zamorano pudo abrir la lata entrando al área, llegando a tener la pelota controlada cerca de la portería, pero la delantera no pudo llegar a sacar el disparo. Apenas un minuto después, Teresa llegó por banda derecha en una contra y sirvió un centro raso que Marina no llegó a rematar en el segundo palo por muy poco. Sin embargo, la jugadora conservó la posesión en la banda y cedió a Clau para continuar el ataque en la frontal del área. Ante la presión, cedió atrás y sirvió el balón a Nerea Márquez, que llegando desde atrás no se lo pensó y soltó un latigazo que, tras un fallo de la portera, terminó en el fondo de la red desatando la locura entre los presentes en la Fuente de la Niña.



Pudieron las moradas aumentar la diferencia en diferentes jugadas tanto en la primera como en la segunda parte, a través de remates de Mizui Obiang, Zamorano o Clau, pero la ocasión más clara fue para Garaizábal ya en el tiempo de descuento. La atacante, que entró en la segunda mitad, se hizo hueco en el área y sacó un latigazo raso y ajustado que batió a la portera pero que se marchó rozando el poste derecho de la portería toledana. El equipo visitante trató de apretar en la segunda parte, pero no terminó de encontrar vías de agua en la defensa morada y los pocos disparos que consiguieron fueron resueltos por Laura, que mostró gran templanza y dio mucha seguridad a sus compañeras.



Con el pitido final, la victoria por 1-0 fue muy importante para el Dépor, que celebró el triunfo con la afición morada que respondió y vistió la grada de Fuente de la Niña, en un sábado donde el fútbol femenino demostró el interés que suscita. Las alcarreñas se mantienen en tercera posición pero se sitúan ya a un punto del C.D. Toledo y en la próxima jornada tendrán que afrontar un nuevo viaje largo para enfrentarse al C.D.B. Miguelturreño Féminas.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Laura Ortiz; Lucía Lozano (Garaizábal, 88′), Chiqui, Elena, Brenda (Lucía Mamajón, 71′); Teresa (Andrea, 90′), Nerea, Clau; Marina, Zamorano (Bikie Boko, 71′) y Mizui Obiang.



C.D. Toledo: Alejandra; Carol López, Paula Parrilla, Carmen, Rocío, Ramos (Carmen Muñoz, 79′); Patri, Carol (Kenya, 79′), Isa Garrote (Carla, 71′); Mon y Alzira (Jimena, 57′).



Goles: 1-0, Nerea, minuto 38.



_________________________________________________