Un Dépor muy fiable impone su ley frente al filial del Leganés (2-0)

lunes 28 de noviembre de 2022 , 17:23h

El Deportivo Guadalajara extendió su buen momento con una gran victoria en casa frente a un C.D. Leganés ‘B’ que no le perdió la cara al partido. Los de Gonzalo Ónega consiguieron su tercera portería a cero consecutiva y su cuarta victoria en los últimos cinco partidos, números que le sirven para seguir escalando en la tabla clasificatoria. Sergio Nanclares marcó en el primer tiempo y encarriló un triunfo que certificó Cruz en la segunda logrando su primer gol con la camiseta del Deportivo Guadalajara.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega fueron prácticamente los mismos que empataron en Socuéllamos, con las novedades de Nanclares en lugar del lesionado Cheki, el regreso de Dani Gallardo al eje de la zaga tras su lesión, y la entrada en ataque de Fran Santano en el puesto de Diego Morcillo. El Dépor tomó las riendas del partido desde el primer momento y controló el ritmo, esperando que un fallo en el equipo rival le sirviera para abrir el marcador. El dominio de la posesión fue totalmente morado, aunque el filial madrileño apostó siempre por el juego asociativo y no renunció a combinar cuando tuvo la pelota. Samu Pérez fue durante el partido más protagonista con los pies, sirviendo tanto en corto a los centrales como en largo buscando a Santano y Chupi, que con las manos, pues en la primera parte solo tuvo que intervenir con peligro en una ocasión.



Pronto se adelantaron los alcarreños, gracias a un Sergio Nanclares que estuvo muy activo tanto en ataque como en la presión a la defensa rival. El centrocampista recibió un balón filtrado por Stevens dentro del área y probó fortuna con un centro-chut que, tras tocar en el jugador que le marcaba, superó al portero por alto y se coló prácticamente por la escuadra contraria. Fue el segundo tanto de la temporada para el futbolista madrileño y un estímulo muy positivo para un Dépor que vio que el trabajo daba sus frutos y siguió insistiendo en su idea. Como un martillo pilón, los de Gonzalo Ónega percutían por todas partes, trenzando jugadas muy largas, como una combinación que pasó por prácticamente todos los jugadores hasta llegarle a Sergi Segura detro del área. El carrilero recibió la pelota pegado a la línea de fondo e intentó un pase de la muerte raso que cortó el portero antes de que le llegase a uno de los delanteros morados.



La mejor del Leganés llegó poco después del gol. En una falta lateral completamente escorada, Armenteros intentó sorprender con un disparo directo que, si bien cogió la fuerza y el efecto perfectos, salió por el centro de la portería y se encontró con un Samu Pérez que estaba muy atento y envió la pelota a saque de esquina. Antes del descanso, un disparo llegando desde segunda línea de Darío García y una ocasión de Chupi pudieron significar el segundo. El técnico visitante, Carlos Martínez, aprovechó el entretiempo para hacer un doble cambio y tratar de, con un nuevo sistema, darle la vuelta al partido.



En el segundo tiempo el partido estuvo menos controlado por los morados, que concedieron más ocasiones que en la primera a un Leganés que no tuvo puntería en toda la tarde, aunque los alcarreños también fueron capaces de generar más situaciones de peligro y si bien ganaron 2-0, la ventaja pudo ser aún mayor. Chupi avisó muy pronto, pues no se habían cumplido ni los dos minutos cuando en una presión le robó el balón a un central en línea de fondo y galopó hasta el área, donde su disparo lo detuvo Christian. El manchego fue un dolor de cabeza para la defensa, y se quedó a las puertas de conseguir marcar. De hecho, tres minutos después de la ocasión anterior, en un centro de Sergi Segura desde la banda izquierda, remató de manera acrobática casi desde el suelo y se encontró con una gran parada del meta visitante.



Samu Pérez también tuvo que intervenir en una ocasión, pues un disparo muy lejano de Zekri se fue envenenando al botar y pasar entre muchas piernas, pero el portero canario tiró de reflejos y rechazó bien la acción. El segundo y definitivo tanto también llegó tras una internada por la banda derecha. Dani Gallardo dobló por fuera a Stevens y alcanzó la línea de fondo, donde le sirvió un centro tenso y raso a Chupi, que remató a bocajarro al guardameta. Christian reaccionó bien y le negó el gol, pero el rechace le quedó muerto a un Cruz que, llegando desde segunda línea, la envió con violencia al fondo de la red a portería vacía y consiguió así su primer gol oficial con la camiseta del Deportivo Guadalajara.



El 2-0 fue demasiada losa ya para un Leganés que estaba muy tocado, algo que casi aprovecha Fran Santano para hacer el tercero con un disparo raso que se marchó pegado al palo. Ambos entrenadores introdujeron cambios, y por parte morada Gonzalo Ónega dio minutos a Robert, Iván Riveiro, Pablo Zotes y Diego Morcillo, pero a pesar de que los dos equipos tuvieron acercamientos, el marcador no se movió en el tramo final y el Dépor volvió a sumar tres nuevos puntos.



Ahora el equipo alcarreño, que ya lleva cuatro partidos ligueros consecutivos sin conocer la derrota, tendrá un nuevo compromiso en casa, en esta ocasión frente al Unión Adarve, un rival que la pasada temporada quedó subcampeón de su grupo en Segunda RFEF y disputó el Playoff de Ascenso.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens (Robert, 83′), Dani Gallardo, Ablanque, Álvaro Santiago, Sergi Segura; Darío García, Nanclares (Iván Riveiro, 74′), Cruz (Pablo Zotes, 83′); Chupi (Morcillo, 78′) y Fran Santano.



C.D. Leganés ‘B’: Christian; Zekri (Camacho, 73′), Alba, Armenteros (Caio Lopes, 45′), Mati Vesprini, Ro (Salido, 73′); Arratia, Luis (Gil, 45′); Dorian Jr., Romaric (Arauz, 54′) y Navarro.



Árbitro: A. Calvo Martínez (Comité Riojano). Amonestó a Nanclares (42′) y Dani Gallardo (87′) del C.D. Guadalajara y a Zekri (54′), Ro (65′) y Camacho (77′) del C.D. Leganés ‘B’.



Goles: 1-0, Nanclares, minuto 15; 2-0, Cruz, minuto 66.