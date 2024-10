La Feria de la Croqueta de Azuqueca promete un auténtico espectáculo gastronómico

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 25 de octubre de 2024 , 13:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La bechamel y el rebozado volverán a tomar los bares de Azuqueca. Será los dos primeros fines de semana de noviembre cuando se celebre una Feria de la Croqueta que, en su octava edición, quiere hacer un guiño especial. Y es que, coincidiendo con la 40 Muestra de Teatro “Espiga de Oro”, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca (Acepa), que organiza la ruta, ha querido denominarla como “La Croqueta de Oro”.



Por eso las creaciones llevarán los nombres de las La obras a representarse durante todo el mes en la Casa de la Cultura. Así, bajo la denominación de “Verona”, se esconde una croqueta de cecina con queso de cabra, acompañada con reducción de higo y frambuesa. “El Grito” es una ibérica con mojo picón y la “Roca Negra” ofrece otra de chipirones en su tinta acompañada con salsa de ajo agridulce. La propuesta promete un auténtico espectáculo gastronómico, sin duda. Se ofrecerán creaciones dulces y saladas y aquellos con intolerancias alimentarias también podrán probarlas. Las habrá sin gluten y, por supuesto, sin lactosa.



Las croquetas se venderán, con cada consumición, al precio de 0,50 euros. Como en anteriores ocasiones, probarlas podrá tener recompensa. Tan solo habrá que rellenar la cartilla disponible en cada uno de los diez establecimientos participantes y obtener, al menos, cinco sellos. La organización sorteará premios de 150, 100 y 50 euros, a consumir posteriormente en los propios bares o cafeterías. Además, las tres mejores croquetas, según votación popular, obtendrán premios de 300, 200 y 100 euros.



20.000 croquetas



“Queremos que la Muestra vuelva a ser un éxito” afirma Leopoldo de la Sen, presidente de Acepa “el año pasado hubo muchísimo movimiento. Está claro que Azuqueca apoya esta iniciativa, porque los bares se llenaron, se sirvieron casi 20.000 croquetas en dos fines de semana y en esta ocasión nos gustaría superar esa cifra. Hay que aplaudir el esfuerzo que hacen los bares”



Durante el acto de presentación de la ruta, el alcalde de Azuqueca, Miguel Óscar Aparicio, ha agradecido su esfuerzo, tanto a Acepa como a los propios establecimientos. “Apostar por el comercio local es algo fundamental, sin él nuestra ciudad no existiría, no tendríamos donde poder ir, por lo tanto, cualquier medida que se pueda tomar para incentivarlo es totalmente necesaria”



Dicen que, al igual que sucede en el teatro, cada croqueta cuenta una historia única: dentro del rebozado puede haber un relleno inesperado, un giro de sabor que sorprende al espectador. Si quieren comprobarlo no duden en participar en la octava Feria de la Croqueta de Azuqueca, la Croqueta de Oro.



Recuerden, del 1 a 3 y del 8 al 10 de noviembre. Se van a cansar de aplaudir.