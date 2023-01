CRUEL FINAL : El Deportivo Guadalajara pierde dos puntos en el descuento ante la U.D. Montijo (1-1)

domingo 29 de enero de 2023

Cruel final de partido para el Deportivo Guadalajara en su visita a la U.D. Montijo cuando en el 91’ empataron los locales el tanto inicial de Iván Moreno. Los morados -hoy de blanco- se quedaron desde el 64’ con uno menos a raíz de la expulsión por doble cartulina amarilla de Richi Souza.



Gonzalo Ónega introdujo dos cambios respecto al último partido por las sanciones y lesiones que arrastraba el equipo. La principal novedad en el once fue la presencia de Pablo Zotes, que estrenaba titularidad esta temporada, en sustitución del sancionado Nanclares por acumulación de tarjetas. El otro fue Richi Souza, que entraba de la partida en sustitución del lesionado y sancionado capitán, Javier Ablanque.



El inicio de partido fue similar por parte de ambos conjuntos, dos equipos que disputaban todos los balones aéreos y que intentaban hacerse con el control del esférico en el medio campo. La primera ocasión deportivista fue cerca del cuarto de hora de partido cuando Iván Moreno en una jugada por la banda le cedió el balón a Stevens y el lateral lo mandó a córner. Minutos después, de nuevo avisaría el conjunto de Gonzalo Ónega con una contra que a punto estuvo de finalizar Iván Moreno y Fran Santano posteriormente.



El Deportivo estaba siendo superior en el primer tiempo y fruto de ello llegó el tanto deportivista. Un gran golpeo de Samu para Fran Santano, hizo que el ‘21’ peinase el balón para Zotes, y en un primer intento el extremo falló el mano a mano, pero quien no lo hizo fue Iván Moreno que estuvo atento al rechace y mandó el balón al fondo de la red.



El gol sentó muy bien a los alcarreños, sintiéndose cómodos sobre el césped sintético de Montijo y fruto de esa comodidad, que se vio reflejada en la superioridad ante los extremeños, Cheki pudo hacer el 0-2 cuando recibió, libre de marca, un gran pase desde la banda de Iván Moreno. Sin embargo, no colocó bien el cuerpo para golpear más preciso y esa fue la última ocasión del primer tiempo de un Deportivo Guadalajara que mandaba en el juego y en el marcador.



Reanudada la segunda parte, el Montijo dio un paso más y salió mejor plantado al Emilio Macarro que los arriacenses. Fruto de ello fue que a los pocos segundos de la reanudación, los locales dieron un larguero que provocó el primer uy! en la grada. Pese a la intensidad de los primeros minutos, los de Ónega supieron defenderse bien ante las internadas rivales y, cuando bajaron la intensidad empezando el Dépor a llevar la iniciativa del choque, Richi Souza recibió su segunda cartulina amarilla en la disputa de un balón provocando la expulsión y dejando al equipo con 10 en una acción que el colegiado mandó al hoy capitán morado a los vestuarios antes de tiempo. De inmediato, Gonzalo Ónega dio entrada a Gallardo por Cheki para cubrirse las espaldas agotando su última ventana de cambios al haber sustituido antes a Zotes y Riveiro por Tellechea y Cruz.



Aunque estuviera el equipo con uno menos, los morados -hoy de blancos con la equipación de la provincia- no perdieron su seña de identidad y en algunos tramos de partido controló el juego pudiendo hacer incluso el 0-2. Sin embargo, de nuevo a escasos segundos de finalizar el partido, el rival hizo la igualada en un balón que se queda en el área y que Akapo definió en un tiro raso para hacer el 1-1 definitivo en el marcador.



El equipo, pese a este empate, sigue sin conocer la derrota en esta segunda vuelta y ganando goalaverages con los rivales. El próximo partido será el domingo, a las 12:00h, en el Pedro Escartín ante el Cerdanyola catalán.



FICHA TÉCNICA:



U.D. Montijo: S. Tienza, Pedro Toro, Madrigal, Akapo, Cardozo (Amaudu, 46′), Abraham Pozo (Ibrahim, 46′), Pino (Rubén, 77′), Barragán, Batanero, Yeray y Marvin.



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Sergi Segura, Gerar, Richi Souza, Iván Moreno, Riveiro (Cruz, 63′), Cheki (Gallardo, 64′), Darío, Fran Santano, Zotes (Tellechea, 52′)



Árbitro: Enrique Pareja Nieta (Comité andalúz) acompañado por Cristóbal Muñoz Arjona y Jesús Molina Torbosa. Amonestó a Richi Souza en dos ocasiones (13′ y 64′) por parte de los alcarreños. Por el lado local amonestó a Madrigal (73′), González (75′) y Akapo (80′)



Goles: 0-1, Iván Moreno, minuto 24; 1-1, Akapo, minuto 90.



Incidencias: Partido correspondiente a la décimo novena jornada de Segunda RFEF disputado en el Estadio Municipal Emilio Macarro ante mil personas aproximadamente, entre ellas, una decena de aficionados deportivistas.