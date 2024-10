EL CIBERGU 2024 organizado por INCIBE de la mano de CEEI Guadalajara cierra con éxito rotundo su primera edición encumbrando como ganadores del Hackathon a los componentes del equipo Bug Busters del IES Brianda de Mendoza.

El CIBERGU 2024 ha concluido con gran éxito, posicionándose como el evento de ciberseguridad más relevante de la provincia de Guadalajara.

viernes 25 de octubre de 2024 , 13:52h

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración de la Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) ha llevado a cabo el evento con el objetivo de impulsar Iniciativas de impulso al emprendimiento en materia de ciberseguridad.



Esta actividad es parte de la iniciativa INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.



Durante 1 larga jornada, el evento reunió en la semana de la seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara, dentro del Espacio TYCE a más de 300 personas, expertos, profesionales y entusiastas del sector, quienes asistieron a una amplia variedad de conferencias tecnológicas, centradas en las tendencias más avanzadas y los desafíos actuales de la ciberseguridad.



El CIBERGU 2024 contó con la presencia de destacados ponentes nacionales, entre ellos, Sonia Fernández Palma, Miembro de la Junta Directiva PETEC-Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tencologías, Josué Escarpa, Socio, Director de Singular Consulting, Santiago Díez Puerto, Guardia Civil miembro del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), y Daniel Navarro Martínez, Tech Lead, Research Coordinator e Innovation Manager en Cyber Defensa de Indra quienes compartieron sus conocimientos y experiencias sobre temas críticos como la inteligencia artificial en ciberseguridad, la protección de datos en infraestructuras críticas, la ciberdefensa y la gestión de crisis en entornos digitales. La calidad de los contenidos y la diversidad de temas abordados lograron captar la atención de una audiencia diversa que incluyó tanto a expertos de la industria como a emprendedores, investigadores y a un porcentaje alto de estudiantes.



Entre los logros más destacados de esta edición, el CIBERGU 2024 lanzó su primer Hackathon de ciberseguridad, que tuvo lugar durante la misma jornada y en el mismo recinto que las ponencias, donde 30 participantes a la competición, reunidos en su mayoría por equipos pudieron trabajar en directo sobre proyectos que resolvieron los retos planteados previamente por las empresas del sector tecnológico de la provincia de Guadalajara, pudiendo experimentar en tiempo real la evolución de los mismos, apoyados en todo momento por un plantel de expertos tecnólogos provenientes de empresas y startups de primer nivel del territorio.



Finalmente, tras una deliberación larga y complicada debido al alto nivel de los proyectos finalistas los 3 premios fueron otorgados a los equipos: “Bug Buster” que, capitaneado por César Nicolás, Pablo Menéndez, Daniel Monje y David Vargas se hicieron con un suculento 1er premio de 2.000 €, por su parte el equipo de “Dibisa’s Paswords” conformado por Bilal Hamdach, Diego Barroso, y Samuel Polanco, se hizo con un segundo premio de 800 €. Por último, el equipo de Sergio Tabernero, Aarón Borrallo, y Juan Pérez Tur, denominado “Video Visionary” se llevó un tercer premio de 200 €. Todos los ganadores además podrán disfrutar durante 1 año de un puesto en el espacio de Coworking de CEEI Guadalajara.



Mención destacada debe hacerse al equipo de expertos y miembros del jurado que estuvo compuesto por: Raul Siles, CEO y Director de Tecnología de GuardedBox; Juan José Torres García, CISO y Director de Desarrollo de GuardedBox; Daniel Yume, CEO &Co-Founder de Xamba; Iván Arriola, Director IT de

Adapta System; Sergio Estríngana, Técnico IT de Adapta System; Alfonso Muñoz García, Desarrollador de Software en Adapta System; Manuel Martínez Jacome, Responsable de negocio en InfoTelecom Cloud; y David Cuevas Cano, Responsable de proyectos en InfoTelecom Cloud.



El CIBERGU 2024 ha incorporado en todo momento un enfoque especial en la capacitación y captación de nuevos talentos, con un programa diseñado para estudiantes y jóvenes profesionales. Esta actividad ha logrado atraer a una nueva generación de especialistas en ciberseguridad, lo que demuestra el compromiso del evento con la formación y preparación de los futuros líderes de la industria.



El evento además logró potenciar rondas de networking que fomentaron alianzas estratégicas entre empresas tecnológicas, instituciones académicas y jóvenes talentos, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la ciberseguridad en la región.



"Estamos extremadamente satisfechos con la respuesta de la comunidad y los resultados alcanzados este primer año," declaró Javier Arriola, Director General de la Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, organizador del CIBERGU 2024. “Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo este espacio de encuentro y conocimiento que permite a los actores clave de la ciberseguridad en nuestra provincia estar al tanto de las últimas tendencias y fortalecer sus capacidades para enfrentar un mundo cada vez más digitalizado y, con ello, vulnerable.”



INCIBE Emprende nace con el objetivo de proporcionar un impulso al emprendimiento en ciberseguridad. Se trata de una iniciativa que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, y el impulso del ecosistema del sector ciberseguridad.



Durante 2023-2026, desde INCIBE vamos a seguir acompañando a los emprendedores y a las start-ups españolas de ciberseguridad a lo largo de todo el proceso emprendedor, desde la fase de captación de ideas de negocio hasta la incubación y la aceleración. De hecho, en el Instituto llevamos más de 7 años favoreciendo el emprendimiento en ciberseguridad, lo que puede reflejarse en la red de Alumni, una comunidad que incluye algunas de las start-ups ciber más relevantes del panorama nacional e internacional.



Las iniciativas y actuaciones de INCIBE Emprende se engloban dentro del Programa de Impulso a la industria de la ciberseguridad Nacional contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.