El Dépor aprovecha sus oportunidades y derrota al Alcorcón ‘B’ (1-2)

lunes 13 de febrero de 2023 , 18:59h

El Deportivo Guadalajara volvió a sumar tres puntos fuera de casa en un partido muy complicado en el que, a pesar de dominar la primera parte, se marchó al descanso con empate y tuvo que sufrir en la segunda mitad para terminar ganando. Fran Santano fue el gran protagonista del partido, anotando un gol en cada parte para hacer vibrar a toda la afición morada desplazada a los anexos de Santo Domingo.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega fueron prácticamente los mismos que empataron la pasada semana frente al Cerdanyola, con los cambios de Richi Souza en el centro de la zaga en lugar del sancionado Dani Gallardo, Tellechea en ataque en lugar de Nanclares, y Robert Vallribera, que jugó los 90 minutos en el lateral izquierdo cubriendo la baja por problemas físicos de Sergi Segura. En el comienzo del partido, el Dépor trató de hacerse con el control del balón frente a un equipo que también ataca a través de la posesión, por lo que los primeros minutos fueron de igualdad y mucha intensidad.



Yago Paredes, el delantero de la A.D. Alcorcón ‘B’, fue quien dispuso de la primera gran ocasión del partido. El atacante cortó un pase de Richi Souza y se marchó en un mano a mano frente a Samu Pérez con muchos metros por delante, pero su disparo fue demasiado cruzado, directamente fuera. La respuesta no se hizo esperar, y Tellechea, solo un minuto después, ganó la espalda a la defensa y enganchó una volea que se fue alta por poco. A partir de ahí el Dépor se asentó en campo rival y comenzaron lo que fueron los mejores minutos alcarreños en el encuentro.



El propio Tellechea tuvo otra de las más claras del partido en una jugada plagada de rebotes en el área, en la que, fruto de su lucha, consiguió rematar con el portero ya vencido, pero en una posición muy complicada en la que no consiguió dirigir el esférico a la portería. Tanto el propio atacante morado como Fran Santano se mostraron muy activos y crearon muchos problemas a la defensa, recibiendo gran cantidad de centros procedentes del lado derecho, donde tanto Stevens como Iván Moreno fueron muy incisivos.



Precisamente así llegó el primer gol. Cheki colgó un centro desde la banda derecha que llegó al segundo palo, donde Fran Santano, de espaldas a la portería, midió a la perfección el bote del balón dentro del área y enganchó una tijera imparable para el portero local. El gol, además, llegó en la portería tras la que se encontraba toda la afición morada, en lo que fue un momento muy especial de comunión para el equipo.



Tras el gol, el equipo local dio un paso adelante y se lanzó al ataque, atreviéndose más y consiguiendo encerrar al Dépor. En una acción muy larga, la pelota terminó en los pies de Joao, el central alfarero, que desde una posición muy lejana conectó un disparo durísimo a media altura que Samu Pérez solo pudo rechazar hacia delante, donde apareció Berlanga completamente solo para enviar el balón al fondo de la red y hacer el empate a los 38 minutos.



El Dépor volvió a intentar tomar las riendas del partido, y en la primera parte tuvo una última ocasión en botas de Iván Moreno, que recogió una segunda jugada dentro del área y disparó completamente solo por encima del larguero. Tras el paso por vestuarios, los dos equipos introdujeron sustituciones, en el caso del Alcorcón para intentar ir al ataque, y en el deportivista, para sustituir a Tellechea, que terminó lesionado la primera parte, por Pablo Zotes.



Los primeros minutos del segundo tiempo fueron completamente de dominio local. La A.D. Alcorcón salió con una marcha más y embotelló al Dépor, que tuvo que hacer algo a lo que está menos acostumbrado, defender cerca de su área y poner un candado a su portería. A pesar de su ímpetu, ningún disparo llegó a la portería de Samu Pérez. Los alfareros llegaron a pedir penalti por una posible mano que no señaló el colegiado.



Gonzalo Ónega apostó por Sergio Nanclares para cambiar la dinámica, algo que funcionó, porque el jugador madrileño aportó nueva energía al centro del campo y se atrevió incluso a disparar desde fuera del área en su primera intervención. Poco después entró también Chupi en lugar de Iván Moreno para revitalizar el ataque deportivista. Los morados fueron cada vez más controlando el balón en campo de ataque y dominando de nuevo el partido.



El segundo pudo llegar en un centro de Gerar desde la banda derecha que cabeceó Pablo Zotes a la mano en el segundo palo, pero el tanto de la victoria no fue una jugada de ataque en estático como esa, sino una transición. Stevens cabeceó un golpeo en largo del Alcorcón, y la pelota le quedó a Chupi en el cuerpo a cuerpo con un central. El extremo manchego se la llevó con un toque acrobático al hueco, donde apareció Nanclares para devolverle el balón a su compañero al primer toque. Chupi, sin pensárselo, disparó a portería desde fuera del área, pero su lanzamiento lo rechazó con las piernas la defensa local, quedando la pelota puesta en el segundo palo, donde Fran Santano llegó antes que su par y empujó el balón al fondo de la red, consiguiendo el 1-2 definitivo.



Tras el segundo gol, el Alcorcón volvió a intentar lanzarse al ataque, pero en esta ocasión el Dépor controló mejor los tiempos y no concedió ninguna ocasión clara, llegando incluso a tener la posesión en diferentes fases. Con el pitido final, los alcarreños consiguieron una victoria de mucho valor que sirve para refrendar el buen momento de los morados, que se enfrentarán el próximo sábado en el Pedro Escartín a un equipo de playoff, el C.D.A. Navalcarnero.



FICHA TÉCNICA:



A.D. Alcorcón ‘B’: Juanpe; Emi Hernández, Yuste, Joao, Iker Recio, Gabri Rabanillo (Jaime De Castro, 45′); Chus (Isra García, 79′), Mateo; Berlanga (Samu Guillén, 79′), Yago Paredes (Fode, 68′) y Dani Cervera (Sarmiento, 45′).



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Gerar, Richi Souza, Robert; Darío García, Cheki (Nanclares, 68′), Iván Riveiro; Tellechea (Pablo Zotes, 45′), Iván Moreno (Chupi, 75′) y Fran Santano.



Árbitro: P. Oreiro Hermida (Comité Gallego). Amonestó a Dani Cervera (10′), Gabri Rabanillo (41′), Iker Recio (81′) y Emi Hernández (90′) de la A.D. Alcorcón ‘B’ y a Cheki (10′), Darío García (76′) y Fran Santano (90′) del C.D. Guadalajara.