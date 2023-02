FS Pozo de Guadalajara desaprovechó 4 tantos de ventaja para caer ante FS Santa Olalla (6-7)

domingo 12 de febrero de 2023 , 12:47h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ante el colíder de la liga, FS Santa Olalla (6-7).



Los poceros afrontaron la cita con las bajas de Cristian, Raúl, Jaime y Juancho por lesión, Carlos por sanción y Andrés y Sergio por motivos personales, pero pese a ello estuvieron muy cerca de ganar, desaprovechando una ventaja de 4 tantos.



El duelo comenzó de manera inmejorable. A 17,55 del descanso Diego remataba en el segundo palo un saque de banda para hacer el 1-0 para los rojillos. Gabi, en su redebut con los poceros logró el 2-0 a 14,50 del intermedio tras finalizar una contra.



Los toledanos estaban fuera, pudo llegar el 3-0 pero no se convirtió y un error defensivo a 14,17 del intermedio fue el 2-1. Gabi, con un excelente gol de falta, hizo el 3-1 a 11,29 del intermedio,



y Driss a 9,48 del descanso logró el 4-1 tras una finalización en el segundo palo.



Los poceros estaban culminando un arranque sensacional, pero los toledanos obtuvieron vida en el encuentro tras convertir un penalti más que discutible a 4,52 del descanso. Santa Olalla buscó recortar jugando de 5 al final, pero en una perdida se quedó con un jugador menos en los últimos 10 segundos y en el inicio de la segunda parte.



Del posible 7-2 a la remontada visitante en un abrir y cerrar de ojos.



En la reanudación los poceros plantearon bien el ataque en superioridad, y Gabi a 19,07 del final hizo el 5-2. Apenas 20 segundos más tarde de nuevo Gabi convirtió un libre indirecto para hacer el 6-2. En la siguiente acción Pozo pudo lograr el 7-2 que hubiera dado más opciones de victoria, pero no fue así y dos tantos seguidos del pívot visitante a 18,10 y 17,27 del intermedio dieron lugar a un inquietante 6-4. Los poceros supieron contener la reacción, pero llegó el miedo y todo se puso aún peor cuando de nuevo el pívot visitante hizo el 6-5 a 13,54 de la conclusión.



Los toledanos estaban muy arriba mientras que los rojillos comenzaban a notar la gran cantidad de bajas. A 11,15 del final los azules igualaron tras un tiro, y a 8,13 del final culminaron la remontada con un nuevo tanto de su pívot (6-7). Los poceros buscaron el empate, con portero-jugador también, tuvieron varias opciones claras de lograrlo, jugando los últimos 23 segundos con superioridad numérica, pero no pudieron igualar. De nuevo los rojillos no supieron cerrar un partido con ventaja, aunque la calidad del rival y la gran cantidad de bajas no ayudó esta vez a ello.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Diego, Dani Calleja, Gabi y Jorge del Moral -cinco inicial- Driss, Curi, Álex de la Riva, Alex Krasimirov y Antonio Calleja.



Goleadores: Gabi (4), Diego y Driss.