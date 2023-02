La suerte fue esquiva para FS Pozo de Guadalajara ante Mejorada FS (3-2)

domingo 19 de febrero de 2023 , 12:41h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a Mejorada de Toledo (3-2).



Los poceros hicieron un partido correcto en líneas generales, muy cortos de efectivos por las lesiones, y estuvieron vivos hasta los instantes finales, quedándose cerca de igualar un 3-0 desfavorable en los últimos 3 minutos.



Tras unos primeros minutos de tanteo, con Pozo bien plantado, Salas hizo una gran intervención para evitar el 1-0. A renglón seguido los poceros dieron pronto la réplica. Una pegada frontal de los locales fue el 1-0 a 10,13 del intermedio. El tanto dejó tocados a los poceros, pero tras tiempo muerto se rehicieron y tuvieron alguna opción para igualar. Poco antes del descanso de nuevo Salas salvó a los poceros parando un mano a mano. Lo que no pudo evitar fue el 2-0, que vino tras una contra a apenas 13 segundos del intermedio.



Con portero-jugador los rojillos estuvieron cerca de remontar En la segunda parte los locales tuvieron una contra clara para hacer el 3-0. El encuentro se puso más en contra aún con la expulsión de Diego a 14 del final. Los rojillos defendieron bien la inferioridad y no encajaron. A 9 de la conclusión salieron de 5 en busca de la remontada. A tres minutos de la conclusión llegó el 3-0 que dejó a los poceros casi sin opciones, tras una falta no señalada sobre el portero rojillo. Driss, tras un robo en cancha rival, dio algo de esperanza a los poceros, anotando el 3-1 a 2,08 del final.



De nuevo Driss, con el juego de cinco, hizo el 3-2 a 42 segundos del final. El final fue agónico para los locales, ya que Jaime tuvo en el último segundo la igualada tras una buena acción de porterojugador.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Curi, Gabi y Driss -cinco inicial- Diego, Jaime y Cristian Garrido.



Goleador: Driss (2).