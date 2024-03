FS Pozo de Guadalajara falló y dejó escapar el encuentro al final ante UD Fontense (4-2)

Los poceros tuvieron oportunidades en el primer tiempo para encauzar el duelo y no las aprovecharon

domingo 03 de marzo de 2024 , 11:28h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ante Fontense (4-2). El encuentro se trasladó a última hora desde Fuente de Pedro Naharro a Horcajo de Santiago, por las goteras en el pabellón local. Pozo tuvo buenas opciones en el primer tiempo, pero la desconcentración en la segunda parte unida a la falta de intensidad en acciones puntuales les dejó sin sumar los tres puntos.



Los amarillos tuvieron las mejores opciones al principio, pero no las aprovecharon y no pudieron adelantarse hasta que Carlos Alonso encontró con un buen disparo el 0-1 a 10,22 del intermedio. Pozo estaba muy bien posicionado y apenas sufría, manejó bien los minutos finales del primer tiempo hasta que una cesión a 10 segundos del intermedio pudo complicar el duelo, pero fue salvada.



Un mal inicio fue el principio del fin pocero en la segunda parte



Los poceros no empezaron bien el segundo periodo, ya que tras una posible falta no señalada se quedaron parados y los conquenses lograron igualar a los 65 segundos de la reanudación. Los visitantes poco a poco se fueron quedando sin fuerzas, pese a tener orden no eran capaces de salir a la contra. Los locales fueron creciendo, pero sin crear excesivo peligro un tiro frontal lejano fue el 2-1 a 7,38 del final. Pozo intentó cambiar dinámica subiendo líneas pese a estar cargado de faltas, pero no volver a tiempo dio lugar al 3-1 para Fontense en propia puerta a 5,34 de la conclusión. Ya a la desesperada se intentó con el juego de cinco, y de esta forma a 3,24 del final una perdida fue culminada por Fontense para hacer un 4-1 que casi sentenciaba. Los amarillos no se rindieron, siguieron con porterojugador y lograron el 4-2 a 1,24 de la conclusión tras una buena jugada finalizada por Cristian Garrido. Se tuvo cerca el 4-3, pero no se marcó.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Mario González, Raúl Alonso y Rubio -cinco inicial- Curi, Carlos Alonso, Cristian Garrido, Jorge del Moral, Diego y Jaime.



Goleadores: Carlos Alonso y Cristian Garrido.