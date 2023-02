El Dépor lo intenta hasta el final pero no consigue el premio contra el Cerdanyola (0-0)

lunes 06 de febrero de 2023 , 12:46h

El Deportivo Guadalajara sumó su segundo empate de manera consecutiva, en esta ocasión en el Pedro Escartín frente al Cerdanyola del Vallès F.C., en un partido donde los morados dominaron los noventa minutos, embotellaron a su rival y, a pesar de las ocasiones, el resultado no se movió. Stevens marcó en el tiempo de descuento el que debería haber sido el gol de la victoria, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego en una decisión más que cuestionable.



Gonzalo Ónega escogió un once muy parecido al de las últimas jornadas, con Dani Gallardo y Gerar como pareja de centrales y Nanclares retornando a la posición de extremo tras perderse el último partido por sanción. Desde el principio se vio cómo iba a ser el partido, con un Dépor dominador con el balón, situado muy lejos de portería propia y un Cerdanyola completamente cerrado, con una línea de cinco defensas y otra de cuatro centrocampistas muy juntas, sin prisa por jugar y tratando de no permitir ocasiones a los morados.



El Dépor salió en tromba y se lanzó al ataque, teniendo antes de que se cumpliera el minuto 10 dos ocasiones, ambas llegando desde el lado derecho, primero con Stevens y después con Iván Moreno, ambos muy activos durante el partido. Los morados aglutinaron mucho balón en la zona central, atrayendo rivales para encontrar espacios tanto con Iván Riveiro y Nanclares en la izquierda como con Iván Moreno en la derecha, consiguiendo así generar desequilibrios y meter balones en el área que bien cerca estuvo Fran Santano, muy activo duranta todo el encuentro, de cazar para abrir la lata.



Se pidió incluso un penalti en una entrada de Iván Moreno desde la derecha que sirvió un centro raso al segundo palo, donde aparecía Fran Santano, que fue derribado dentro del área cuando trataba de acudir al remate, pero el colegiado no indicó nada y la jugada terminó en saque de portería. Siguió percutiendo el Dépor, que también tuvo ocasiones en las botas de Cheki y Nanclares durante la primera parte, además de varios remates de Santano, que llegó a poner a prueba al meta visitante, Jagoba Zárraga, con un buen disparo cruzado que se marchó a saque de esquina.



El Cerdanyola no llegó a incomodar a Samu Pérez en toda la primera parte, estando muy atenta la defensa a los conatos de contragolpe que intentaron los visitantes a través de balones directos. Tanto Dani Gallardo como Gerar estuvieron muy atentos y acertados al corte a pesar de encontrarse expuestos en algunas jugadas, siendo un pilar fundamental para que el Dépor terminase con la portería a cero.



La segunda parte fue más de lo mismo, y el conjunto alcarreño salió a morder desde el primer minuto. A los seis llegó la primera gran ocasión, una jugada ensayada de falta donde Cheki, en lugar de golpear a portería puso el balón para Sergio Nanclares, que apareció solo dentro del área y trató de batir al portero con un globo que Zárraga fue capaz de enviar fuera con el puño cuando se colaba por la escuadra. Fran Santano, muy activo también en el segundo tiempo, tuvo varios remates que se marcharon cerca de portería, uno entrando desde cada banda y disparando desde el centro y otro de cabeza tras un centro desde la izquierda.



Trató el técnico morado de agitar el partido a través de los cambios, y fue introduciendo progresivamente a Tellechea, Cruz, Morcillo y Uche, siendo el debut de este último con la camiseta del Deportivo Guadalajara. Sabedor del dominio que estaba ejerciendo, Gonzalo Ónega fue cambiando componentes defensivos y del centro del campo para probar con más hombres arriba, que sí sirvieron para seguir generando ocasiones de gol, pero no tuvieron la fortuna de poder mover el marcador.



En la segunda parte el Cerdanyola consiguió enganchar un par de contragolpes, en el que sus dos jugadas más destacadas fueron un remate de corner en el primer palo que se marchó desviado y, ya en los minutos finales, un disparo de su capitán, Max, que se marchó por encima del larguero. El equipo catalán mantuvo durante todo el partido un orden defensivo impecable y cuajó un gran partido a la hora de cerrar su portería.



La polémica llegó en los minutos finales. En el tiempo de descuento, Darío García colgó una falta a la frontal del área, donde Diego Morcillo fue derribado por Bora Barry en una acción que terminó en falta y tarjeta amarilla. La falta se encontraba en una posición franca para el disparo, responsabilidad que tomó Iván Riveiro, que había cuajado un partido soberbio y que quería coronarlo en la jugada final. Su golpeo se estrelló en la barrera, pero el rechace volvió al gallego, quien sin dejar que la pelota cayese, la colgó en el área, cerca del punto de penalti. Allí apareció Stevens, completamente solo, y remató de cabeza el balón a la mismísima escuadra.



Se desató la locura en el Escartín, pero la felicidad duró poco. El asistente levantó la bandera y el colegiado señaló fuera de juego en una acción más que cuestionable, pues si bien había dos jugadores del Dépor que sí estaban descolgados, no era el caso del lateral, que fue el más listo de todos y entró desde atrás para rematar. Con esa desafortunada decisión, el partido se terminó y el Dépor se dejó dos puntos y se quedó sin la victoria. Ahora el equipo tendrá que afrontar una nueva salida, en este caso a Alcorcón para enfrentarse al filial alfarero.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Gerar, Dani Gallardo, Sergi Segura (Cruz, 70′); Darío García, Cheki (Morcillo, 82′), Iván Riveiro; Nanclares (Tellechea, 59′), Iván Moreno y Fran Santano (Uche, 70′).



Cerdanyola del Vallès F.C.: Jagoba Zárraga; Bruno, Manu Castillo, Marc Vicente, Bruno Perone, Lucas; Max (Nils Puchades, 87′), Adam (Ronald Gbizie, 87′), Niko Kata (Gonpi, 80′), Marcos Gorriti (Bora Barry, 80′); Dani Ruiz (Padillo, 68′).



Árbitro: B. Muñarriz Mateos (Comité Navarro). Amonestó a Dani Gallardo (71′) y Gerar (75′) del C.D. Guadalajara y a Niko Kata (18′), Max (50′), Marc Vicente (76′), Bora Barry (90′), Nils Puchades (90′) y Gonpi (90′) del Cerdanyola del Vallès F.C.