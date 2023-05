Abren juicio oral contra el alcalde socialista de Tartanedo, acusado de prevaricación administrativa o urbanística, malversación de caudales públicos y coacciones

viernes 12 de mayo de 2023 , 18:19h

El Juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Aragón ha abierto juicio oral al alcalde de Tartanedo, en Guadalajara. Francisco Larriba (PSOE) está acusado de los delitos de prevaricación administrativa o urbanística, malversación de caudales públicos y coacciones.



En un auto fechado el pasado 30 de marzo, al que ha tenido acceso el digital El Debate, la jueza impone al regidor una fianza de 101.288 euros y se determina como órgano competente para el juico al Juzgado de lo Penal de Guadalajara.



La magistrada, asimismo, decreta el sobreseimiento de la causa contra el concejal del mismo municipio Juan José Berlanga, al haber fallecido.



La Fiscalía pide el sobreseimiento también para el alcalde, que recogió el bastón de mando en 2019, al entender que no hay indicios de infracciones delictivas, «sin perjuicio de la reserva de las acciones administrativas correspondientes».



Por su parte, la acusación particular pide para ambos que se les imponga una pena de dos años y un día de prisión, 24 meses de multa a razón de 30 euros diarios y una inhabilitación de 12 años por el delito de prevaricación urbanística o administrativa.



Según el diario EL DEBATE, también solicita al juzgado dos años de prisión y la misma multa económica por el delito de malversación de caudales públicos, unida a una inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por un tiempo de cinco años.



Por el delito de coacciones, la acusación particular, Rosa María Aparicio Tercero y Leonor Solís Naranjo, piden penas de dos años y un día de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años.



Tal y como señala EL DEBATE, solicitan una indemnización conjunta de «30.000 euros, o el importe que se determine en ejecución de sentencia, por los daños morales causados a la misma, más el interés legal hasta su completo pago, debiendo indemnizar los acusados al Ayuntamiento de Tartanedo en el importe malversado de 1.928,74 euros y en los daños y perjuicios que se deriven al Ayuntamiento de Tartanedo como consecuencia de la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial, inicialmente fijado en el valor de la obras cuantificada en el importe de 45.985,71 euros.