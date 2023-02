Las temperaturas estarán este lunes en Atienza entre 0°C y 6°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Rachas de viento de hasta 28 km/h, 3°C de mínima y 12°C de máxima este lunes en Guadalajara cuya provincia está en ALERTA por bajas temperaturas

Las temperaturas estarán este lunes en Guadalajara entre 3°C de mínima y 12°C de máxima. El cielo estará algo nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 28 km/h y de dirección nordeste

lunes 06 de febrero de 2023 , 07:59h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, en Albacete, intervalos de nubes bajas que no llegarán al tercio occidental y que irán con brumas y nieblas matinales asociadas aumentando por la tarde a nuboso o cubierto.



En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso o intervalos nubosos desde el mediodía de este a oeste salvo en la mitad occidental de Ciudad Real donde se mantienen los cielos poco nubosos.



Por la tarde, probables precipitaciones débiles y dispersas en Albacete que no se descartan en el este de Cuenca. Cota de nieve en descenso alcanzando los 8.00-1.000 metros en la Ibérica y los 900-1.100 en las sierras de Segura y Alcaraz.



Temperaturas mínimas en ascenso en La Mancha de Toledo y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso que será notable en la mitad oriental y en La Mancha de Ciudad Real.



Habrá heladas débiles generalizadas, más acusadas en zonas montañosas de Guadalajara y más dispersas en el sur de Albacete. Viento flojo de componente este con intervalos más intensos.



Las termómetros oscilarán entre -2 y 11ºC Albacete, entre -1 y 13ºC en Ciudad Real, -5 y 11ºC en Cuenca, 3 y 12ºC en Guadalajara y entre -1 y 14ºC en Toledo.



Las temperaturas bajarán este lunes poniendo en riesgo por frío a 16 provincias, entre ellas Guadalajara.-



Las temperaturas bajarán este lunes en gran parte de España y el frío pondrá en riesgo a 16 provincias, con mínimas de hasta -9ºC, mientras una decena de provincias tendrán aviso por fenómenos costeros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Girona, Lleida, Ourense, Madrid y Guadalajara estarán en alerta amarilla por temperaturas mínimas. Además, Castellón y Valencia estarán en alerta amarilla por nevadas que afectarán especialmente al interior.



El oleaje, por su parte, activará el aviso amarillo en Cádiz, Asturias, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Alicante, Castellón y Valencia, mientras la alerta por el mismo fenómeno será naranja en Baleares y Girona.



En concreto, en Baleares, que también tendrá alerta amarilla por viento y lluvias, se prevé riesgo importante por oleaje con viento del norte y nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros.



En Girona, con alerta amarilla también por viento y frío, en el aviso naranja por oleaje se avisa de viento del norte y noroeste de 50 a 75 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de tres a cuatro metros.



En general, este lunes estará marcado por la inestabilidad en el tercio oriental peninsular, Baleares y entornos de Alborán y Estrecho, esperándose un aumento de la nubosidad y probabilidad de chubascos, que serán dispersos y ocasionales en general. Estos podrán ser más intensos y frecuentes en la mitad este de Baleares, este de Cataluña y Comunidad Valenciana durante la segunda mitad del día.



También, se esperan algunos intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y zona centro, estando poco nuboso en el suroeste peninsular. En Canarias, intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve y con baja probabilidad en el resto.



COTAS DE NIEVE Y VIENTO



Las cotas de nieve se situarán en 1.600/1.800 metros en Canarias, mientras en la Península irán descendiendo hasta unos 300/500 metros en Cataluña y Pirineos. Asimismo, se situarán en 500/800 metros en el sur del sistema Ibérico y Baleares, y en 900/1.200 m en el resto del sureste peninsular.



Por su parte, las temperaturas máximas no cambiarán en el noroeste peninsular, pero bajarán en el resto, de forma notable en el área Pirenaica y zona de Levante. Las mínimas descenderán en la mayoría de la Península, excepto en el valle del Guadalquivir, donde aumentarán. En este contexto, se prevén heladas generalizadas en amplias zonas del interior peninsular, localmente fuertes en Pirineos.



Además, este lunes predominarán vientos del noreste, que soplarán con intervalos de fuerte en el litoral catalán, Baleares y litoral gallego. En Canarias, del norte moderados.