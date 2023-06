Juan González-Perabá lidera la candidatura de VOX al Senado por Guadalajara (VER LISTA COMPLETA)

martes 20 de junio de 2023 , 19:53h

Juan González-Perabá será quién lidere la candidatura de VOX al Senado para las elecciones generales del próximo 23-J. Sagrario Muñoz y José María Antón, desde el pasado sábado, concejales del Ayuntamiento de Guadalajara ocupan los otros dos puestos para la Cámara Alta.



Juan González-Perabá es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Ejerce como abogado colegiado en los Colegios de Guadalajara y Madrid desde hace 27 años. Premio “SALVAR VIDAS” de la Fundación MAS FUTURO año 2022. Desde 2.019 desempeña el cargo de Vicesecretario Jurídico Provincial de VOX Guadalajara.



Sagrario Muñoz, por su parte, se licenció en Medicina por la Universidad de Salamanca y se especializó en Medicina familiar y Comunitaria por la unidad docente de Burgos del Hospital General Yagüe/Santos Reyes de Aranda de Duero. Trabajó en diversos centros de atención primaria y más de 20 años de ejercicio en Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.



José María Antón es graduado en Derecho por la UNED. Experto Universitario en Seguridad Pública por la UCLM. Policía Local en Guadalajara desde 1982. Secretario de Organización y de Relaciones Institucionales de la Confederación de Seguridad Local y Emergencias que aglutina a la mayoría de Sindicatos Profesionales y Autonómicos de España y presidente regional del Sindicato Profesional de Policías Locales de C-LM. Escolta de todos los alcaldes en Guadalajara desde 1997 hasta 2023.



Presentación de candidaturas en la Junta Electoral



Este lunes los candidatos de VOX Guadalajara a Congreso y Senado han presentado ante la Junta Electoral Provincial la documentación necesaria para concurrir a las elecciones del próximo 23 de julio. Ángel López Maraver, cabeza de lista de VOX al Congreso de los Diputados y Juan González-Perabá han estado acompañados por sus compañeros de candidatura.



López Maraver ha asegurado que “es un verdadero placer volver a ser candidato por la provincia de Guadalajara, una tierra que hace cuatro años me acogió y que ahora siento como propia. Hemos trabajado firmemente en estos cuatro años en el Congreso para que Guadalajara estuviera perfectamente representada, nos hemos dejado la piel día a día. Esperamos volver a revalidar los resultados, y no sólo revalidarlos, sino mejorarlos y dar a los españoles una alternativa firme contra este gobierno de la ruina”.



“Lo que hay es mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, a pesar de que estamos cansados todavía de la anterior campaña. Pero también hay que decir que le agradecemos a Pedro Sánchez que no haya prolongado la agonía de este Gobierno y que vamos a trabajar sin descanso” ha explicado González-Perabá.



Como ya se hizo público el pasado viernes, completan los tres primeros lugares de la lista al Congreso la alcaldesa de Torrejón del Rey, Belén Manzano y el vicepresidente del partido, Gonzalo Romero.



De esta manera las listas completas de VOX quedan así:



Congreso:



1. Ángel López Maraver

2. Belén Manzano

3. Gonzalo Romero



Suplentes

1. Olivia Moreno

2. Víctor Morejón

3. Gema Fierres



Senado



1. Juan González-Perabá

Eva Henche (Suplente)

Camilo Gil (Suplente)

2. Sagrario Muñoz

José Luis Arcángel (Suplente)

Sandra del Saz (Suplente)

3. José María Antón

Virginia García (Suplente)

Juan Carlos González (Suplente)