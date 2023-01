Podemos denuncia una “campaña sucia de Page” sobre su propuesta de cambio progresista para “transformar las políticas de la región”

viernes 20 de enero de 2023 , 12:59h

García Gascón, candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Comunidades, recuerda que él defiende “un gobierno de coalición Podemos-PSOE como el de España en Castilla-La Mancha para frenar a la derecha”.



La formación morada contrapone a “la campaña del miedo a VOX de Page”, su “campaña de la esperanza y el futuro de una región mejor, para impulsar políticas socialistas, ecologistas y feministas en Castilla-La Mancha”.



El candidato a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico de Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha pedido al ejecutivo regional que encabeza Emiliano García-Page que “no trate de confundir repitiendo mil veces una mentira, porque no va a calar”, en referencia a las declaraciones del propio Page, de Blanca Fernández, José Luis Martínez Guijarro o Sergio Gutiérrez sobre la propuesta de gobierno en Castilla-La Mancha tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.



La formación morada ha considerado que es una “campaña sucia de Page, cuyo objetivo es evitar un cambio progresista que permita transformar las políticas conservadoras de la región”. En este sentido, Podemos CLM ha contrapuesto a “la campaña del miedo a VOX de Page”, su “campaña de la esperanza y el futuro de una región mejor, para impulsar políticas socialistas, ecologistas y feministas en Castilla-La Mancha”.



A juicio de Gascón, estas posturas “evidencian su nerviosismo” y denotan que “saben que se les acaba el chiringuito si Podemos se convierte en la llave del gobierno regional, ya que exigiremos y defenderemos cambios progresistas de verdad”. Podemos CLM ha pedido a Page que “deje los personalismos a un lado, teniendo en cuenta que ya quitó la limitación de mandatos de 8 años para eternizarse, y que ceda espacio para que sople aire fresco en Castilla-La Mancha”. Asimismo, la formación ha denunciado que “Page está utilizando el altavoz del gobierno y recursos públicos para hacer propaganda política contra Podemos, en lugar de hacerlo desde su partido”.



“Sí hay una alternativa progresista regional: un gobierno Podemos-PSOE”

José Luis García Gascón ha recordado que él defiende “un gobierno de coalición Podemos-PSOE como el de España en Castilla-La Mancha para frenar a la derecha”, por lo que, sostiene, “sí hay una alternativa progresista”. Para el candidato a la presidencia de la Junta, “nuestra propuesta de gobierno de coalición Podemos-PSOE con una presidencia de izquierdas, es la única vía para impulsar políticas verdaderamente progresistas que no se están viendo con la mayoría absoluta de Page”.



Podemos ha valorado que “hay una ola de movilización de la gente hacia el cambio progresista que va a dar la sorpresa el 28 de mayo, como anticipan algunas encuestas, y las personas jóvenes van a tener un papel clave”.



En este sentido, la formación ha realizado un llamamiento de unidad al ‘sanchismo’ en Castilla-La Mancha para “cambiar a Page y construir una región que defienda lo público y se coordine con el gobierno de coalición progresista de España para avanzar de la mano, en lugar de atacar a Pedro Sánchez como hace Page, buscando otra vez acabar con él como Susana Díaz”. La formación ha aclarado, por otra parte, que “el cambio de presidencia si nuestros votos son fundamentales irá acompañado de un ambicioso acuerdo progresista de gobierno por el que pelearemos medida a medida”.



Gascón ha sostenido que “la gente ya sabe que Page zarandeó a VOX para captar el voto útil hacia él en 2019, pero tras observar su talante y sus políticas conservadoras estos cuatro años no va a volver a dejar que la engañen”. Para el candidato de Podemos CLM, “la ciudadanía ya sabe después de esta legislatura de mayoría absoluta que Page es de derechas porque ha pactado con Ciudadanos, se ha acercado a Feijóo para tratar de revivir la gran coalición con el PP y se ha dedicado a atacar constantemente a Pedro Sánchez”.



“Page es el que refuerza el avance de las derechas”

Según ha dicho Gascón, “Page es el que refuerza el avance de las derechas”. Para el líder regional progresista, “la destrucción de las ayudas sociales y de lo público de Page, siguiendo el camino trazado por el PP de Cospedal, crea una distancia de la gente de la región respecto de la política y un descontento que puede acabar cerca de tesis antidemocráticas”. Al final, alega, “la gente prefiere el original a la copia” y “su continua competición por la derecha con el PP y Ciudadanos es lo que hace avanzar a las derechas en Castilla-La Mancha”. A esto se sumaría “el bloqueo constante a los avances del Gobierno de coalición en España”.



Tanto encuestas oficiales como independientes, recuerda la formación, “dicen que Podemos, con unos pocos votos más, podría arrebatarle al PP hasta los 4 diputados que daba el CIS, aunque el PP y Page paguen encuestas o incluso se las inventen para que digan lo que quieren ellos”. Por ello, Podemos se reivindica “como alternativa progresista que llama a las personas socialistas, ecologistas y feministas a movilizarse en torno a su proyecto de región de futuro y esperanza”. Gascón ha agregado que “mientras Page hace una campaña del miedo a VOX, porque no tiene un proyecto distinto al del PP, desde Podemos hacemos una campaña de esperanza en una Castilla-La Mancha progresista de futuro, sobre la base de nuestro trabajo esta legislatura”. En conclusión, Gascón ha dicho que “queremos al PSOE, al que no queremos es a Page”.