HUELGA LIMPIEZA : “La lucha no cesará hasta que consigamos un convenio justo y salarios decentes”

viernes 20 de enero de 2023 , 13:09h

Cientos de trabajadoras de la Limpieza de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara han vuelto a llenar las calles para protestar por la vergonzosa postura de Aspel, y recordar que volverán a huelga cuando haga falta hasta conseguir condiciones y salarios justos



Han sido 9 días de movilizaciones, protestas y lucha por parte de estas 15.000 mujeres trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.



Trabajadoras que lo dan y lo han dado todo en los peores momentos de la pandemia, y que llevan más de un año con sus convenios caducados y sus salarios congelados mientras los precios no han dejado de subir escandalosamente.



Este viernes, convocadas por UGT FeSMC CLM y CCOO hábitat CLM, han vuelto a llenar las calles para exigir lo que es justo y recordar que la lucha continuará hasta que la patronal, Aspel, no haga una propuesta decente y sensata.



Las marchas han tenido lugar en las cuatro capitales de provincia donde está convocada la huelga: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, y Guadalajara, protestando frente las principales empresas de limpieza; Fissa, Eulen Serveo, Limpiezas Gredos, Nexter-Celimasa, Clece, y Limpiezas Manchegas Béquer.



Durante todo el recorrido y en las distintas concentraciones las trabajadoras coreaban frases como “Si no hay convenio no limpiamos”, o “si somos esenciales, pagar dignamente los jornales” y ondeando sus banderas, las trabajadoras han vuelto a reivindicar justicia social, y dignidad laboral.



“La postura de la patronal Aspel es vergonzosa, y su propuesta ridícula y una falta de respeto hacia las trabajadoras de la limpieza. Después de horas de negociación fue imposible que entrasen en razón y que se lograse alcanzar un acuerdo el pasado miércoles. Se está jugando con el bolsillo, y la dignidad de estas 15.000 trabajadoras, y eso no lo vamos a consentir”. Declaraba Félix Frutos, responsable del sector Limpieza de UGT FeSMC CLM. Frutos, ha advertido de que aunque este viernes finaliza la actual convocatoria de huelga, la reanudarán y extenderán lo que haga falta hasta conseguir un convenio justo.



Del mismo modo ha reiterado la necesidad de que todas las partes implicadas se esfuercen, para que este conflicto llegue a su fin, y las trabajadoras de la limpieza consigan ni más ni menos que lo que es JUSTO.



En este sentido han pedido a la JCCM que haga todo lo posible para intermediar y buscar una solución para estas 15.000 trabajadoras. Y más teniendo en cuenta que estás empresas prestan servicio al Gobierno regional.



Hay que recordar que las trabajadoras de la Limpieza han perdido más de doce puntos de poder adquisitivo en dos años, mientras sus empresas nos han parado de incrementar sus beneficios.



“Reclamamos reconocimiento, dignidad y derechos para las trabajadoras de limpieza, un colectivo mayormente feminizado, que sufre una gran temporalidad y con salarios ínfimos”.