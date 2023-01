El alcalde recibe a la plantilla de limpieza en huelga y se compromete a reclamar un acuerdo a la patronal

Blanco asegura que el Ayuntamiento “no pagará las horas no trabajadas durante la huelga”, tal y como reclaman las y los trabajadores

miércoles 18 de enero de 2023 , 19:15h

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha recibido a las y los trabajadores de limpieza de edificios que mantienen una huelga desde el pasado 10 de enero para reivindicar un nuevo convenio colectivo –el anterior finalizó su vigencia en 2021-. El regidor ha escuchado en el salón de plenos las peticiones y reivindicaciones del sector de la Limpieza de Edificios y Locales y se ha comprometido a hacer lo que esté en sus manos para tratar de allanar el camino para un acuerdo que satisfaga las necesidades de las y los trabajadores.



En este sentido, ha anunciado que hablará con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha –la administración que más factura por este servicio de limpieza de edificios en la región- y también, a petición de los sindicatos, se ha comprometido a pedir un acuerdo a la patronal. “Llamaré no una, sino varias veces al día, porque este conflicto hay que solucionarlo ya. No me voy a poner de perfil, voy a hacer presión y, por supuesto, estaremos en el Ayuntamiento muy vigilantes y no pagaremos a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las instalaciones municipales las horas no trabajadas durante esta huelga”, ha señalado Blanco. “Este es un servicio fundamental, imprescindible y necesario”, ha dicho el alcalde, que ha recordado el papel de las y los trabajadores de limpieza durante la pandemia y la crisis sanitaria.



Tras varias jornadas de huelga y una reunión ayer en Toledo entre sindicatos y la patronal ASPEL tras la que las posturas se mantienen muy alejadas, esta mañana se ha celebrado una manifestación en Azuqueca desde la ubicación del mercadillo que ha terminado en la plaza de La Constitución, frente al Ayuntamiento, y en la que las y los trabajadores han reclamado mejoras laborales. En concreto, reivindican un incremento salarial del 14 por ciento distribuido en cuatro años. Al término de la manifestación, el alcalde les ha recibido, gesto que han agradecido los sindicatos y las y los trabajadores.



La empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios en Azuqueca –instalaciones municipales y centros educativos- cuenta con una plantilla de 31 trabajadores, 30 de ellas, mujeres. Los sindicatos recuerdan que se trata de un sector muy feminizado, con contratos a tiempo parcial en muchos casos y salarios bajos, congelados desde 2021.