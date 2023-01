Nuñez lamenta que Castilla-La Mancha siga siendo la región más inflacionista de España y Page NO BAJE LOS IMPUESTOS

viernes 13 de enero de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido que "ser la comunidad más inflacionista y con los precios más altos" implica que los castellanomanchegos "tengan el menor poder adquisitivo de todo el país".



En este sentido, ha lamentado que, una vez más y según los datos del INE, Castilla-La Mancha es "la Comunidad Autónoma más inflacionista del país, por encima de la media nacional, con un IPC por encima del 6 por ciento".



Además, ha recordado que esta región es una de las tres comunidades "con el salario medio más bajo de España y la tercera como mayor presión fiscal del país", ha informado el PP en nota de prensa.



En este sentido, ha abundado en que Page "se niega a aceptar la propuesta de bajada de impuestos" a los castellanomanchegos.



"No es de recibo que sigamos siendo económicamente una de las regiones menos competitivas y con peor tasa de inflación del país", ha indicado. "La gestión, la rigurosidad y el trabajo del PP al frente del Gobierno regional, a partir del próximo mes de mayo, nos permitirá dar la vuelta a estos datos económicos e iniciar la senda del crecimiento".



SITUACIÓN DE LA SANIDAD



En otro orden, el PP se ha desplazado este viernes a las puertas de los hospitales de la Comunidad Autónoma para denunciar el "colapso" en las urgencias, la falta de profesionales y el "deterioro" en la Atención Primaria en Castilla-La Mancha.



En Toledo, el candidato a la Alcaldía y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha lamentado el "abandono" del Gobierno de Emiliano García-Page a la Atención Primaria y ha denunciado que ahora, "para ser atendido por el médico de cabecera en cualquier centro de salud, hay una demora media de una semana, llegando en algunos momentos hasta los 10 días", lo que deriva en un colapso también en las urgencias del Hospital Universitario de Toledo.



Ha advertido que esta situación es la consecuencia "del cambio en la gestión de la Atención Primaria del Gobierno regional", una forma de gestionar a la que se ha opuesto el PP, apostando por "recuperar un modelo anterior en el que el médico de cabecera podía atenderte de un día para otro o con una espera de dos o tres días máximo", lo que evitaría ese colapso de las urgencias hospitalarias.



En este sentido, ha alertado de que esta misma semana Toledo ha vuelto a ser noticia nacional por el colapso en las urgencias. "Tenemos un edificio impresionante nuevo, que el PSOE nos vendió que solucionaría todos los problemas de la sanidad toledana, pero la realidad es que ha sido todo lo contrario, no solo se han perpetuado, sino que ahora existen nuevos problemas".



Para Velázquez, esta es la consecuencia de no contar "con los medios tanto materiales como, fundamentalmente, humanos que merece nuestra sanidad", recordando las propuestas del PP de la ciudad de Toledo, rechazadas por el PSOE, para acabar con esta situación. Con medidas como recuperar las urgencias en los centros de salud de Palomarejos y el Casco Histórico, ponerlas en marcha en el de Santa Bárbara y construir un nuevo centro de salud en la zona de la Legua, Valparaíso y Vistahermosa.



En Talavera de la Reina, el diputado regional del PP Emilio Bravo, ha denunciado la falta de profesionales sanitarios en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, lo que está provocando que se deriven pacientes a otras localidades, ha informado el PP en un comunicado.



En su atención a los medios de comunicación ha explicado que en Talavera "no se consolida la cartera de servicios y la lista de espera quirúrgica ha aumentado un 17 por ciento en el último año, por lo que hay 2.446 pacientes esperando una operación".



En Ciudad Real, el portavoz regional del PP y en el Ayuntamiento, Francisco Cañizares, ha denunciado que "fruto de la nefasta gestión sanitaria de Page, se está produciendo un deterioro en la atención a los vecinos de Ciudad Real".



Ha indicado que el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en el último año, ha experimentado un incremento importantísimo en las listas de espera, que para intervenciones quirúrgicas se ha incrementado un 17% y para pruebas diagnósticas un 27%, un incremento, en una ciudad y una región que aparecemos en todas las listas como una de las Comunidades Autónomas donde más se tiene que esperar para atención sanitaria".



"Esta situación hay que revertirla, ha subrayado, confiando en los profesionales sanitarios, añadiendo una consideración como es la carrera profesional, mejorando las condiciones de contratación de los profesionales, desterrando contratos encadenados por días, semanas o meses que no fidelizan a unos profesionales sanitarios que buscan unas condiciones dignas".



En Albacete, el presidente provincial del Partido Popular, Manuel Serrano, ha denunciado la "fuerte presión asistencial" que sufren los profesionales sanitarios por el "colapso" en el servicio de Urgencias del Hospital General de Albacete, que es una de las consecuencias del deterioro de la Atención Primaria, con fuerte retrasos en las citas para el médico de cabecera, todo ello consecuencia de la nefasta gestión de la Sanidad castellano-manchega por parte del presidente de la Junta, García-Page.



Así lo ha manifestado junto al portavoz de Sanidad del PP regional Juan Antonio Moreno, y parte del Grupo Municipal del Partido Popular, donde Serrano ha denunciado el caos de la Sanidad, con aumento incesante de las listas de espera sanitarias, en la que existen pacientes que tienen que esperar más de seis meses para una intervención quirúrgica, o el aumento excesivo del tiempo para ser atendidos en las consultas externas de los Hospitales de Castilla-La Mancha.



Con respecto al colapso sanitaria en la Sanidad pública, el presidente del PP ha señalado que en el Hospital de Albacete hay un aumento importante de pacientes en Urgencias, llegando a casi 500 personas al día.



"Los profesionales nos han trasladado que esa presión no se puede atender, que ellos ya advirtieron a los responsables de la Sanidad que se necesitan más recursos y más personal para poder responder a esa demanda y no hay respuestas; el Hospital de Albacete está teniendo muchos problemas y es preocupante que Page haya venido a Albacete a pasearse y no a responder a unos profesionales que están siendo maltratados".



En Guadalajara, el diputado provincial del Partido Popular, José Manuel Latre, ha denunciado que se está produciendo una disminución de especialistas en los centros hospitalarios de la región "que está perjudicando a la atención de los pacientes y al funcionamiento operativo de los servicios, sin que el gobierno de Page tome las medidas oportunas al respecto".



Latre ha explicado que hay un aumento general de las listas de espera, puesto que, a la ya existente, hay que sumar aquellos pacientes que "no son citados por la existencia de agendas cerradas, pacientes que no computan en ningún sitio".



De otro lado, también ha señalado que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha son los únicos de toda España que no han recuperado la carrera profesional. Page lo prometió en 2015, lo volvió a prometer en 2019 y también en el último Debate del Estado de la Región "pero en los presupuestos 2023, se prohíbe expresamente el reconocimiento de la carrera para este año, lo que va en detrimento de la retención de profesionales, que en otras regiones sí tienen acceso a estos reconocimientos laborales".



Finalmente, en Cuenca, el vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha lamentado que, nuevamente, la región haya vuelto a ser noticia negativa, "con enfermos en los hospitales abandonados durante tres días, esperando una cama". Mientras tanto, el Gobierno socialista de Page, "sigue renunciando a gestionarla de forma eficaz, con una falta de previsión absolutamente desesperante, estemos o no en pandemia", ha apostillado.



A las puertas del Hospital 'Virgen de la Luz' de Cuenca, ha destacado "el sufrimiento que, día tras día están viviendo muchísimos castellanomanchegos, con una disminución de especialistas que está perjudicando la atención de los pacientes así como el descenso también del funcionamiento operativo de los servicios, sin que el Gobierno de Page tome las medidas oportunas al respecto".



"Ante el abandono de profesionales y pacientes por parte del Gobierno de Page, al que parece no importarle la realidad de la Sanidad en la región, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a realizar una inversión histórica en materia sanitaria para que, desde el ámbito público, se responda a todas las demandas asistenciales de los pacientes".