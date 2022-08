Núñez reclama a Page una línea de ayudas para los sectores "damnificados" por el Real Decreto de Sánchez para que puedan “sufragar gastos” y no tengan que poner dinero de sus bolsillos

martes 09 de agosto de 2022 , 17:39h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado hoy a Page que ponga en marcha una línea de ayudas para los sectores “damnificados” por el Real Decreto de Sánchez con el fin de que los autónomos y pymes puedan “sufragar los gastos” por los cambios que esto va a suponer en sus negocios y así no “pongan dinero de sus bolsillos” ante esta “ocurrencia”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Alpera (Albacete), en las fiestas en Honor a San Roque, donde ha denunciado que este decreto socialista se ha llevado a cabo sin el consenso de las Comunidades Autónomas ni de los sectores afectados. “Está lleno de ocurrencias y de improvisaciones y va a suponer un coste a los autónomos de Castilla-La Mancha”.



En este sentido, ha advertido que ahora los restaurantes, los hoteles y los comerciantes tienen que gastar un dinero en adecuar sus locales para adaptarse a la nueva normativa de Sánchez.



“Page debe de ayudarles de manera urgente e inmediata con una línea de ayudas directas para sufragar los costes que suponga este Real Decreto para que nuestros autónomos y pymes no tengan que poner dinero de su bolsillo ante la ocurrencia de Sánchez”, ha indicado.



Así mismo, ha señalado que este Real Decreto debería “retirarse”, pero, lo cierto es que hemos oído al Gobierno regional decir que está de acuerdo con el mismo. Y mientras tanto, ¿Page dónde está?, ha preguntado Núñez.



Núñez ha lamentado que Page esté desaparecido y que no se haya pronunciado al respecto de este Real Decreto.



Por último, ha recalcado que España necesita un Plan de Ahorro energético, pero sin “prejuicios ideológicos” y con consensos y acuerdos, y no esta ocurrencia improvisada de Sánchez ni esta imposición del socialismo que ahora va a suponer una merma económica a nuestros autónomos y a nuestras pymes en España, ha concluido.