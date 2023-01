Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 1°C y 9°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

Nubes altas con algún rato de sol este sábado en Guadalajara con 2°C de mínima y 12°C de máxima

La temperatura mínima este sábado en Guadalajara será de 2°C de mínima y 12°C de máxima. El cielo estará parcialmente nuboso con niebla, el viento será flojo con una velocidad de 8 km/h y de dirección suroeste

sábado 14 de enero de 2023 , 07:46h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas, y de nubes bajas por la mañana en los valles del Tajo y Guadiana, en la Alcarria y localmente en La Mancha, acompañadas de brumas y probables nieblas matinales que se repiten en la Alcarria y oeste de Toledo al final del día.



Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros predominando los ascensos en Guadalajara y en cumbres de Toledo y Albacete y sin cambios o en ligero descenso en el resto y las máximas irán en ascenso excepto en Cuenca y Guadalajara, donde se mantendrán con cambios ligeros. Habrá heladas débiles generalizadas y el viento soplará flojo variable tendiendo a componente oeste a partir del mediodía.



Las termómetros oscilarán entre -1 y 14ºC en Albacete, entre 0 y 13ºC en Ciudad Real, 0 y 13ºC en Cuenca, 2 y 12ºC en Guadalajara y entre 0 y 14ºC en Toledo.



Aire polar, frío y nevadas en España: estos son los lugares donde nevará con más intensidad en las próximas 48 horas.-



Desde que comenzara la estación del invierno, todavía no se ha podido ver en España una nevada de características importantes y que haya afectado a cotas más bajas. De hecho, está siendo un invierno inusualmente cálido, una situación que podría cambiar a partir de este fin de semana.



El día clave para la llegada de un frente frío del norte va a ser el domingo, cuando van a llegar las primeras precipitaciones importantes, que van a afectar de manera generalizada a la Península, tal y como indican los expertos en meteorología desde eltiempo.es.



Estas precipitaciones se van a dar, por tanto, en la mayor parte de las comunidades autónomas, unas lluvias que van a ir acompañadas de fuertes rachas de viento, por lo que el temporal se va a dejar notar.



¿Dónde va a nevar?

Lo cierto es que la cota de nieve va a situarse por debajo de los 1.000 metros a partir del martes de la semana que viene. Ese día, las precipitaciones habrán remitido en la mayor parte de zonas, por lo que no va a nevar de manera generalizada en nuestro país.



En primer lugar, el domingo podrán darse nevadas en las siguientes zonas del país:



Pirineo



​Cordillera Cantábrica



​Montes de León



​Zonas de Burgos



Ibérica de Soria-La Rioja​



Resto del Sistema Ibérico



Zonas altas del Sistema Central



Ya de cara al lunes, las precipitaciones van a darse de forma focalizada en la parte norte del país, que irán acompañadas de frío y fuertes vientos. En esta zona, podrían caer nevadas, acumuladas hasta unos 30-40 cm en Pirineo y Picos de Europa, como indican las predicciones de eltiempo.es.



Entre otros datos, se puede decir que no va a nevar en la ciudad de Madrid, según las previsiones actuales, además de que no se va a dar ningún fenómeno parecido al de Filomena, donde las nevadas fueron extremadamente intensas.