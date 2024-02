Núñez lamenta que la portavoz del PSOE de Page votase en Bruselas a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza que supone un nuevo golpe al sector primario de la región

Critica que los socialistas de la región den luz verde a nuevas políticas verdes que van a seguir arruinando el campo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de febrero de 2024 , 18:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado este miércoles que la portavoz del PSOE de Page y eurodiputada, Cristina Maestre, votase ayer en Bruselas a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, un nuevo ‘pacto verde’ que supone un golpe al sector primario de la región.



De esta forma se ha expresado Núñez durante el acto con motivo de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular que ha tenido lugar en Toledo, donde ha estado acompañado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el presidente del PP de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.



Así, el responsable de los populares en la región ha recordado que, mientras los eurodiputados españoles del Partido Popular rechazaban esta ley que proyecta un nuevo pacto verde que complica la vida de agricultores y ganaderos de la región, así como la viabilidad de sus explotaciones, los diputados del PSOE, entre ellos la portavoz socialista en la región del PSOE de Page, Cristina Maestre, votó a favor de seguir arruinando el campo.



Núñez ha explicado además que, a pesar de que Page dijo que iría a Bruselas a defender a los agricultores, todavía no ha ido, y lo que ha hecho ha sido mandar a su portavoz a votar a favor de esas políticas verdes que van en contra del sector primario.



Que Page explique por qué no ha pedido la dimisión de Ábalos



En otro orden de cosas, Paco Núñez ha relatado como en pandemia, mientras los sanitarios luchaban contra viento y marea para salvar vidas sin los recursos necesarios, otros, según se ha conocido, se enriquecían ilícitamente y se llevaban el dinero de la gente “de la forma más ruin posible”. “Vamos a llegar hasta el final y hasta el último aliento con este caso de corrupción que salpica al PSOE”, ha afirmado, y ha señalado que este caso puede ser uno de los más escandalosos desde los ERE.



El presidente del PP-CLM ha indicado como, en los últimos días, hemos podido escuchar a Page decir que no cree que Ábalos renga responsabilidad en este caso de corrupción, y no ha pedido la dimisión del ex ministro “no sabemos por qué”, pero ha insistido en que sería bueno que Page explique su postura.



Frente a estos hechos, Núñez ha puesto en valor la defensa que va a llevar a cabo el PP de la transparencia, la legalidad vigente, que todos tengamos los mismos derechos, con el fin de dignificar el trabajo de los alcaldes, portavoces y presidentes de la diputación. Un trabajo de gente que “mira a la gente cara a cara” y comparte soluciones para los problemas.