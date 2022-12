Carta abierta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez a Page : "Obedeces sin rechistar a Sánchez y lo tuyo es pura palabrería ¿Qué pensará la opinión pública tras el voto afirmativo de tus diputados?"

jueves 15 de diciembre de 2022

Carta abierta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, dirigida al presidente regional, Emiliano García-Page.



Estimado Emiliano :



Tengo la sensación de que esta tarde has perdido la poca credibilidad que te quedaba ante los castellanomanchegos y los españoles. Había gente que te creía, que pensaba que eras un verso suelto y que ibas a hacer algo para frenar a tu jefe, a Pedro Sánchez.



El pasado martes escenificabas en Ocaña tu enfado con él y tu oposición a la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación. Y lo escenificaste tan bien, simulaste de una forma tan realista esa oposición que sé que algunos españoles, de buena fe, llegaron a creerte.



Soy consciente, Emiliano, de que hubo periodistas que te creyeron, que pensaron que esa pataleta era real y que podía tener consecuencias con algún gesto, alguna acción para enfrentarte a Sánchez e intentar cambiar las cosas. Sé, Emiliano, que había mucha gente que pensaba que tus diputados en el Congreso iban a oponerse a la deriva sanchista.



Pero hoy has decepcionado otra vez a todos. Hoy hemos vuelto a comprobar que, en realidad, no eres más que un monaguillo en el PSOE, como tú mismo te definiste hace algunos meses. Obedeces sin rechistar a Sánchez y lo tuyo es pura palabrería, sin nada que la sustente detrás. Nos hemos dado cuenta de que todo esto solo obedece a un cálculo electoral, que estás pensando en votos y no en la integridad de tu país.



Porque esta tarde, querido Emiliano, tus nueve diputados en el Congreso han votado con un sí rotundo a que la sedición deje de estar penada, a que las penas por malversación sean menores y, en definitiva, a que los que quieren romper España sean los verdaderos dueños de los designios de este nuestro país.



Tenías una ocasión perfecta. Hoy era el día. Y lo has vuelto a desaprovechar. No puedo creer que Sergio Gutiérrez, tu número dos en el partido regional, obedezca a las órdenes de Sánchez por encima de las tuyas, no cuela, Emiliano.



¿Qué pensará la opinión pública tras el voto afirmativo de tus diputados? ¿Qué autoridad te queda ante la prensa nacional y ante los españoles que te creyeron el martes? ¿Con qué vas a engañarnos ahora? Creo que es momento de contestar a estas preguntas y no esconderte porque, objetivamente, España hoy no está mejor que el martes, después de tus declaraciones.



Buscabas un titular nacional, lo tuviste, pero ahora ¿qué?, eso no ha mejorado en nada la vida de los castellanomanchegos ni de los españoles, nos has vuelto a traicionar dando una imagen que luego no se corresponde con la realidad ni con lo que ordenas que voten.



Se ha consumado la traición al Estado de derecho, al orden constitucional y se ha manoseado y vapuleado a las instituciones, todo ello con tu beneplácito y, sobre todo, sin tu oposición real. Hemos perdido cualquier atisbo de esperanza que nos quedaba en que, finalmente, ibas a hacer algo; que la federación socialista de Castilla-La Mancha iba a poner cordura en esta locura que ha iniciado Sánchez, pero no ha ocurrido.



Lamento que hayas fallado y engañado a todos otra vez, Emiliano.



Me despido con pesar ante esta grave situación.



Atentamente.



Paco Núñez

Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha