"Page dice que algo no le gusta, busca un titular nacional, pero después, con el voto del PSOE de Castilla-La Mancha, se votan todas las decisiones que plantea Sánchez por descabelladas que sean para el futuro de los españoles”

martes 13 de diciembre de 2022 , 17:46h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tachado a Emiliano García-Page de “cínico e hipócrita” y le ha exigido actuar el próximo jueves contra la modificación del delito de malversación ordenando a sus diputados nacionales votar en contra de esta decisión en el Congreso y votando, en las Cortes regionales, a favor de la propuesta del PP contra esta idea del sanchismo.



Así lo ha indicado Núñez en una declaración institucional en la sede regional del PP ante la gravedad de los hechos, y las reacciones ante los mismos, así como por la “indignación ante las palabras de Page”.



El presidente del PP-CLM ha recordado que Page decía que hablaba en nombre de los castellanomanchegos, ante lo que ha aseverado que es “un cínico y un hipócrita”, ya que ha cuestionado “qué ha hecho el PSOE de Castilla-La Mancha en todos los plenos del Congreso” cuando se modifica el Código Penal con “quienes son culpables”.



“¿Qué ha hecho para impedir que esto sea así? Page podría haber exigido a sus diputados nacionales que votasen en contra y podría haberlos cesado si no obedecían, además podría haber pedido la convocatoria de un Comité Federal del PSOE para exigir una votación en el seno de su partido en contra de la modificación del Código Penal”.



“Es la misma historia de siempre”, ha lamentado Núñez, al tiempo que ha censurado que “Page dice que algo no le gusta, busca un titular nacional, pero después, con el voto del PSOE de Castilla-La Mancha, se amparan todas las decisiones que plantea Sánchez por descabelladas que sean para el futuro de los españoles”.



El líder de los ‘populares’ ha criticado que Page habla de pactos con los delincuentes cuando él “ha amparado y defendido pactar con estos que hoy acusa de delincuentes”. Además, en las Cortes regionales Page siempre ha votado a favor de Sánchez “fuera el debate que fuera”.



Igualmente, Núñez ha respondido claramente a Page por sus palabras sobre los votantes del Partido Popular. “Yo no le permito a este personaje que hable en este tono” porque quien ha traicionado permanentemente a los castellanomanchegos ha sido Page.



“Quien está por debajo de sus votantes es aquel que miente, que traiciona, que falta al respeto, que insulta y que no tiene legitimidad para seguir dirigiendo una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha”, ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que Page “traiciona permanentemente a los castellanomanchegos”.



Núñez ha incidido en que él si está “por debajo de sus votantes” y está “fuera de Castilla-La Mancha” porque “es un lastre que no debería permanecer ni un minuto más representando a nuestro territorio”.



Por todo ello, el presidente regional del PP ha exigido a Page “pasar de las palabras a los hechos” ante los dos escenarios que se producirán el próximo jueves.



Así, en el Congreso, Page debe ordenar a sus diputados nacionales votar en contra de la modificación del delito de malversación y, si sus parlamentarios no lo hacen, que los cese de los cargos orgánicos que tienen en el PSOE regional.



Y, en las Cortes regionales, que vote a favor del debate registrado por el PP para reprobar la reforma del Código Penal para eliminar los delitos de sedición y malversación y exigir, sin fisuras, al Gobierno de España que “no haya acuerdos para realizar un referéndum en Cataluña”.



“Lo tiene que votar el diputado Emiliano García-Page porque en política lo que comprometen son los votos”, ha concluido su declaración, al tiempo que ha señalado que “Page ya no engaña a nadie y tiene que actuar el jueves de forma clara y decir si está con la unidad de España, con la Constitución y con la defensa de los intereses de los castellanomanchegos o si está con Sánchez”.