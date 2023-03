Page YA no ENGAÑA a los castellanomangechos : Adiós al feudo socialista, el PP gobernaría Castilla La Mancha con el apoyo de Vox

PP y Vox alcanzaría la mayoría absoluta para formar gobierno. Unidas Podemos y Ciudadanos se quedarían fuera del Parlamento autonómico.

Castilla-La Mancha, feudo socialista, podría quedar en manos del PP y de Vox tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo. Según el último estudio de Key Data para Público

domingo 19 de marzo de 2023 , 19:51h

Según el digital PÚBLICO, los socialistas se dejarían en Castilla La Mancha casi cinco puntos porcentuales (unos 40.000 votos) respecto a las elecciones de 2019 y su estimación estaría en la actualidad en el 39,5%.



Con estas cifras según PÚBLICO, el PSOE obtendría 16 escaños, y se quedaría a uno de la mayoría absoluta (hace cuatro años obtuvo 19 con una estimación de voto que superaba el 44%).



Y es que los castellanomanchegos ha tomado buena nota de las actuaciones del socialista Page, que "dice una cosa y hace la contraria, permitiendo pactos con los extremistas y radicales”. Y es que como en repetidas veces le ha reprochado la oposición (PP y Cs) “17 veces se ha negado a bajar los impuestos en una de las regiones con los salarios más bajos y la presión fiscal más elevada de España; se ha negado a poner en marcha la Carrera Profesional Sanitaria en la única región que todavía no la ha recuperado; y sigue sin poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera en la Sanidad".



Los ciudadanos de Castilla La Mancha saben que Emiliano García-Page “se caracteriza por decir una cosa y hacer la contraria, permitiendo que todos los pactos con los extremistas y radicales, Podemos, ERC y Bildu, hayan salido adelante con el apoyo del socialismo castellanomanchego del que es responsable él mismo”.



Como en repetidas ocasiones le ha reprochado a Page el PP de Castilla La Mancha “se han pactado indultos, presos por presupuestos, presupuestos por supresión del delito de sedición y rebaja del delito de malversación, la salida de la Guardia Civil de Navarra; se ha permitido que salga adelante una ley que rebaja las penas y pone en la calle a agresores sexuales…y un largo etcétera de despropósitos”, aunque todos ellos se referían a las decisiones del Gobierno de España, a todos ellos ha dicho SÍ Emiliano García-Page, teniendo un discurso en los medios de comunicación nacional y el contrario dentro de Castilla La Mancha".



Según señala el PP de Castila La Mancha “La moderación de Page es tener una cara ante los medios de comunicación y otra muy distinta cuando no tiene delante un micrófono o una cámara; como bien dijo él mismo, es un simple monaguillo de Sánchez, un 'sanchista' más que está tratando de buscar su propia salvación, sin importarle el daño que está haciendo a su región, y sin importarle cuántas veces tiene que traicionarla”.



En opinión del PP-CLM, “Page se ha convertido en un problema para Castilla-La Mancha, que sólo busca su supervivencia, no el bien de su tierra.”



Según el último estudio de Key Data para Público, El Partido Popular logra recortar mucha distancia con los socialistas en Castilla La Mancha; si en las elecciones de 2019 se quedaron a 15 puntos del PSOE, en estas se sitúan a menos de tres puntos y, con un 36,7% de estimación de voto, tendrían 15 asientos en la Cámara autonómica, solo uno menos que Page.



El estudio de Key Data da a Vox una estimación de voto del 10,5% (tres puntos y medio más que hace cuatro años, cuando se quedaron sin representación institucional), con lo que obtendrían dos asientos, uno por Toledo y otro por Guadalajara.



La suma de Partido Popular y Vox lograría sobrepasar por un escaño a Page y alcanzar la mayoría absoluta de 17 escaños necesaria para formar gobierno. Por lo tanto, la batalla electoral, más que ajustada, parece residir en estas dos provincias (Toledo y Guadalajara) en las que Vox lograría quedarse con el último diputado de cada una.



Ciudadanos sería la fuerza más perjudicada en los comicios de Castilla-La Mancha y perdería más de ocho puntos respecto a 2019. Con una estimación de voto de un 2,9%, perdería los cuatro escaños que tiene en la actualidad y se quedaría fuera de la Cámara autonómica.



Unidas Podemos Castilla-La Mancha (la coalición de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Verdes Equo) tampoco entraría en el Parlamento, como sucedió en 2019, cuando la marca Podemos-IU-Equo se quedó fuera. La coalición tiene una estimación de voto del 6,5% (ligeramente por debajo de los anteriores resultados) y no podría sacar diputados en ninguna de las provincias.