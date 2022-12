Tras las declaraciones del líder del PSOE en la región

Guarinos afirma que “Page, al igual que todos los sanchistas, han demostrado estar del lado de los delincuentes y en contra de España y de Castilla-La Mancha"

jueves 08 de diciembre de 2022 , 18:18h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha aseverado esta mañana que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, “tiene muy poca vergüenza y mucho cinismo”.



Así se pronunciado la coordinadora general del PP-CLM tras escuchar las declaraciones realizadas hoy por Page, antes de participar en la celebración del acto militar en honor a la Inmaculada Concepción -patrona de España y de su Infantería- en Toledo. En este escenario, el presidente regional ha afirmado “con descaro” estar confiado en que el Gobierno central se mantenga en la posición de "no tocar" el Código Penal en materia de corrupción, después de que hace unos días Sánchez pusiera sobre la mesa estudiar la rebaja del delito de malversación, tal y como pide Esquerra Republicana.



Antes estas nuevas declaraciones, Guarinos ha reclamado al líder socialista “menos cinismo y más coherencia” y ha recordado que el PSOE de Sánchez y el de Page “son los que están preparando el camino para indultar la malversación y la corrupción”. Por ello, ha tachado “de increíble el grado de cinismo de Page y la falta de respeto hacia todos. Ya está bien de reírse de todos nosotros”. Guarinos ha aseverado que “Page, al igual que todos los sanchistas, han demostrado estar del lado de los delincuentes y en contra de España y de Castilla-La Mancha”.



La coordinadora general ha apuntado que Sánchez comenzó con la reforma del delito de sedición “para que los delincuentes que atentaron contra España puedan volver a hacerlo gratis” y ahora “están negociando cambiar el delito de malversación, para volver a beneficiar a los mismos, a sus socios de gobierno, además de a los corruptos del PSOE, los que han robado 680 millones de euros a todos los españoles”.



Con estas modificaciones “están allanando el camino para que los corruptos, que son socios del gobierno de España, ni siquiera sean condenados y para que los que han sido condenados no tengan que entrar en la cárcel”. Para Guarinos “a Sánchez solo le falta aprobar una nueva eximente de responsabilidad penal: ser de izquierdas y socio de Sánchez, todo se andará”.



Finalmente, Guarinos ha calificado toda esta situación “de auténtica vergüenza y una auténtica tomadura de pelo” y ha asegurado que Page “se está riendo” de todos los castellano manchegos y “no se lo vamos a permitir”. La coordinadora general ha afirmado que el próximo mes de mayo, Page hará las maletas para irse a su casa, alguien con tan poca integridad moral no puede seguir al frente de una gran región como es Castilla-La Mancha”.