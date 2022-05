Guarinos: “Frente al modelo trasnochado y anticuado del PSOE y Page, el modelo de justicia social del PP-CLM basado en una inmediata bajada de impuestos”

lunes 30 de mayo de 2022

La vicesecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, ha destacado hoy que “frente al modelo trasnochado y anticuado del PSOE y Page, está el modelo económico de justicia social del PP de Paco Núñez, basado en una inmediata bajada de impuestos”.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha insistido en la necesidad de que se bajen los impuestos de manera urgente, ya que, el modelo fiscal del PSOE de Page en Castilla-La Mancha y el de Sánchez en España son modelos “que solo nos hacen retroceder”.



En este sentido, ha asegurado que el modelo del PP de Paco Núñez es un modelo de “justicia social” que necesitan en estos momentos las familias, las pymes, los autónomos, y nuestras empresas para “salir adelante”, crear empleo y para vivir tranquila y dignamente sin estar preocupados porque “no llegan a final de mes”.



De esta manera, ha recordado a los dirigentes socialistas que la propuesta de bajada de impuestos del PP-CLM no es “populismo fiscal”, ya que es una cuestión de “imperiosa necesidad”.



Por eso, ha pedido a Page que se “atreva” a celebrar un debate monográfico sobre impuestos en las Cortes Regionales y que se ponga a trabajar para ayudar y facilitar la vida a los castellanomanchegos, y no para “hacérsela cada día más difícil”.



Además, también ha recordado al PSOE que la necesidad de que exista en nuestra región un modelo diferente al de Page no es una “pataleta ni un capricho del PP”, puesto que es una cuestión de “justicia social” porque la gente necesita más dinero para disponer de él y para tener a su alcance bienes de primera necesidad. “Las familias tienen que elegir entre encender la luz o la calefacción de sus hogares o darle de comer a sus hijos”, ha lamentado.



Así mismo, ha señalado que tres de cada cuatro castellanomacnhegos demandan una bajada de impuestos, y esto “no lo dice el PP, lo dicen las encuestas”, por lo tanto, es urgente que se pongan en marcha medidas para “aliviar” la carga fiscal de las economías familiares.



Y, ante esta situación -, ha indicado Guarinos-. “no es lógico que Page siga mirando para otro lado y no es lógico que se quede de brazos cruzados, así como que no se lógico que Page no quiera hablar de lo que realmente preocupa a los ciudadanos y no se plantee una bajada de impuestos más que necesaria”.



“Bajar impuestos es la única solución en estos momentos para aliviar los problemas de miles de familias y miles de empresas de esta tierra”, ha apuntado.



Además, se ha referido al informe de Funcas que indica que Castilla-la Mancha estará “a la cola” del crecimiento económico en el año 2022. Y, también, nuestra región es la única comunidad de toda España en la que el IPC tiene dos dígitos, siendo la más inflacionista de todo el país. Y esto quiere decir que los castellanomanchegos somos “cada día más pobres” que el resto de los españoles y que las políticas del PSOE de Page no dan soluciones a los numerosos problemas que tienen los ciudadanos de esta tierra.



“El Gobierno de Page nos hace cada día más pobres a costa de hacerse él cada día más rico porque recauda más impuestos como consecuencia de la inflación y la subida de precios”.



Por eso, ha denunciado que Page “vive en un mundo diferente” y parece que no le preocupa y no le importa en absoluto el sufrimiento de miles de familias castellanomanchegas que están atravesando muchas dificultades para llegar a final de mes.



Además de esto, ha asegurado que cerca del 90 por ciento de las familias numerosas han tenido que reducir el uso de la calefacción durante l invierno y muchos de sus hijos han tenido que renunciar a actividades extraescolares y excursiones como consecuencia de las dificultades económicas.



Por todo lo anterior, el PP-CLM ha propuesto en muchas ocasiones una bajada generalizada de impuestos y así lo vamos a seguir haciendo, ya que, Castilal-La Mancha es la octava comunidad con mayor esfuerzo fiscal y la cuarta con menor renta per cápita, “muy alejada” de otras regiones como la Comunidad de Madrid.



Por último, ha recordado que en esta región se paga más por el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, más por el de Actos jurídicos Documentados, más por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y, frente a ello, Page se niega a bajar los impuestos, e, incluso, se “inventa” nuevos impuestos como el del agua.